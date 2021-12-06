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TIMETURK / GENEL / 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 4000 TL olur mu?

2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 4000 TL olur mu?

Aslı Nigar Kutludağ kimdir? Katar'a yapacağı resmi ziyaret öncesi soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan asgari ücret zamlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Aslı Nigar Kutludağ milyonların merak ettiği soruyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltti. Muhabirin 'asgari ücret 4 bin TL olur mu? Sizin gönlünüzden geçen nedir? sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltti. Erdoğan bu soruya 'Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz.' diyerek yanıt verdi.

2 Saat Önce
2021-12-06 13:57:43
2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 4000 TL olur mu?

Aslı Nigar Kutludağ kimdir? Katar'a yapacağı resmi ziyaret öncesi soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan asgari ücret zamlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Aslı Nigar Kutludağ milyonların merak ettiği soruyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltti. Muhabirin "asgari ücret 4 bin TL olur mu? Sizin gönlünüzden geçen nedir? sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltti. Erdoğan bu soruya "Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz." diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Aslı Nigar Kutludağ'ın sorduğu soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan tebessüm ettikten sonra "Ama sen bu soruyla beni sıkıştırıyorsun." diyerek yanıt verdi. Erdoğan "asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Sayın Bakan ve heyet, göüşmeleriyle bir sonuca varacaklar. Tarafların teklifleri nedir dönünce bir görelim. Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, iş verenin de bu alınan kararla memnun olması lazım. Çünkü hep söylüyoruz ya yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme... Şimdi bizim burada hem işçinin emeğine, iş verenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor. İnşallah sadece bu dönemde alınacak karar değil, bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Bu kararla beraber yolumuza devam edeceğiz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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