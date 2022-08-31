2022 Çadır Fiyatları Nedir? Çadır Çeşitleri
Doğal hayatta sığınak olarak kullanılan kamp malzemesi olan çadırların birçok özelliği ve çeşitleri mevcuttur. Özellikle de yaz aylarında doğa severlerin vazgeçilmezi olan çadırlar hakkında detaylara değineceğiz. Çadır fiyatları nedir? Bu soruyu cevaplayacağız. Çadır çeşitleri neler? İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde...
2022-08-31 23:08:39
2022 Güncel Çadır Fiyatı Ne Kadar?
Kamp çadırı fiyatları 400 TL ile 8.900 TL arasında değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte çadırın özellikleri de fiyata etki etmektedir.
4 Kişilik Çadır Fiyatları Ne Kadar?
4 Kişilik çadır fiyatları 300 TL'den başlayıp 3000 TL kadar değişim göstermektedir. Çadırın özelliğine, markasına, mevsim, ağırlık ve yüksekliğine göre değişim göstermektedir.
Çadır Çeşitleri
- Kıl Çadırlar
- Bez Çadırlar
- Plastik Çadırlar
- Backpacking Çadırlar
- Üçgen Çadırlar(Ridge Tents)
- Kubbe Çadırlar(Dome Tents)
- Jeodezik Çadırlar
- Eğlence Çadırları
- Aile Çadırları
- Ekspedisyon Çadırları
- Bivaklar
- Tarp Çadırlar
- Otomatik Çadırlar
- Şişme Çadırlar
- Tünel Çadırlar
Çadır Özellikleri
- Çadır Yüksekliği
- Çadır Kapasitesi (Çadır Taban Genişliği)
- Çadır Kapıları
- Çadır Polleri
- Su Geçirmezlik
- Ağırlık
- Garaj
- Dikişler
- Kurulma Kolaylığı
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