2022 Bulgaristan seçim sonuçları? Hak ve Özgürlük Hareketi (HÖH) kaç oy aldı? Bulgaristan (GERB-SDS)-(PP) yüzde kaç oy aldı?

Bulgaristan seçim sonuçları? Hak ve Özgürlük Hareketi (HÖH) kaç oy aldı? Bulgaristan (GERB-SDS)-(PP) yüzde kaç oy aldı? Bulgaristan'da hükümet krizi uzun zamandır devam ediyor. Ülkede son 18 ayda 4. genel seçim için halk sandık başına gitti. Ülkede seçimlere katılım oranı oldukça düşük çıktı. Bulgaristan 2022 seçim sonuçları ise ülkemizde yaşayan Bulgaristan kökenli vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. İşte 2022 Bulgaristan genel (milletvekili) seçimleri ve sonuçları...

Bulgaristan seçim sonuçları? Hak ve Özgürlük Hareketi (HÖH) kaç oy aldı? Bulgaristan (GERB-SDS)-(PP) yüzde kaç oy aldı? Bulgaristan'da hükümet krizi uzun zamandır devam ediyor. Ülkede son 18 ayda 4. genel seçim için halk sandık başına gitti. Ülkede seçimlere katılım oranı oldukça düşük çıktı. Bulgaristan 2022 seçim sonuçları ise ülkemizde yaşayan Bulgaristan kökenli vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. İşte 2022 Bulgaristan genel (milletvekili) seçimleri ve sonuçları...

Bulgaristan'da halk son 18 ayda dördüncü kez genel seçimler için sandık başına gitti. Halkın seçimlere olan ilgisi giderek azalıyor. 2022 Bulgaristan genel seçimlerinde sandığa gitme oranı oldukça düşük. Açıklanan rakamlara göre seçime katılım oranı yüzde 37,8 olarak kaldı. 2022 Bulgaristan seçim sonuçları ise kesinleşmiş olarak açıklandı. Komşumuz Bulgaristan'da seçimi kimin kazandığı da merak ediliyor. İşte 2022 Bulgaristan seçim sonuçları ve partilerin aldıkları oy oranları.

2022 Bulgaristan seçim sonuçları?

Bulgarista'da Merkez Seçim Komisyonunun (ZİK) kesinleşmiş sonuçları açıkladı. Buna göre; Boyko Borisov liderliğindeki Demokratik Güçler Birliği (GERB-SDS) yüzde 25,37 oy alarak seçimlerden birinci çıktı. Kiril Petkov'un liderliğindeki Değişime Devam (PP) partisi yüzde 20,21 oranında oy aldı ve 2. parti oldu. Çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlük Hareketi (HÖH) ise yüzde 13,66'lık oyla ilk üç parti olmayı başardılar.

Hak ve Özgürlük Hareketi (HÖH) kaç oy aldı?

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK), seçim protokollerinin yüzde 99,4'ünün sayımına dayalı sonuçları açıkladı. Seçimde büyük başarı kaydeden ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, oyların yüzde 13,66'sını alarak ülkenin üçüncü en büyük siyasi gücü oldu.

Bulgaristan (GERB-SDS)-(PP) yüzde kaç oy aldı?

Oyların yüzde 25,37'sini alan eski Başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi Yurttaşlar (GERB) partisi, parlamentonun en büyük gücü olarak birinci sırada yer aldı.

Eski Başbakan Kiril Petkov'un eş başkanlığını yaptığı Değişime Devam (PP) partisi oyların yüzde 20,21'i ile ikinci sırayı aldı.

Rusya yanlısı, Avrupa Birliği ve NATO karşıtı, popülist Yeniden Doğuş partisi oyların yüzde 10,17'si ile dördüncü, eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten ve yine Rusya yanlısı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) oyların yüzde 9,32'si ile beşinci sırada yer aldı.

Kent soylu sağcı güçlerin desteklediği Demokratik Bulgaristan (DB) partisi yüzde 7,46 oy oranı ile parlamentonun altıncı gücü oldu. DB'nin parlamento kuruluşu öncesi PP ile koalisyon içine girip ortak grup kurması da bekleniyor.

Eski savunma Bakanı Stefan Yanev'in lideri olduğu Rusya yanlısı Bulgar Yükselişi (BV) partisi, yüzde 4,64 oyla parlamentonun en küçük yedinci grubuna sahip oldu.

Seçimde popülist şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi yüzde 3,8 oyla barajın altında kaldı.

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