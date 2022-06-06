2022 BluTV üyelik ücretleri ne kadar? BluTV aylık ücreti

BluTV ile birçok fırsatı yakalamak isteyen kişiler, birçok içeriğe reklamsız olarak erişebilmektedir. Yurt dışından erişimi olan BluTV'yi yurt dışı banka kartları ve Euro satın alarak da ödeyebilirsiniz. Sorulardan biri de BluTV üyelik ücretinin ne kadar olduğu. İşte BluTV ile ilgili tüm merak edilenler…

İnternet bağlantısı olan her yerden kullanıma sunulan BluTV, bilgisayar, tablet, mobil cihazlar veya akıllı televizyonlardan da izlenebilmektedir. Çok sayıda yerli ve yabancı yapım, belgesel ve canlı yayın bulunurken platformda BluTV'ye özel yapımlar da yer alıyor. BluTV kullanmak isteyenler ücretler konusunda da araştırma yapıyor. İşte BluTV ile ilgili tüm merak edilenler…

BluTV aylık abone ücreti ne kadar?

Yurt içinde kullanacak olan kişiler ödemelerini kredi veya banka kartı ile yapabilirler. Aylık aidat 34,90 TL iken, yıllık üyelik aidatı 274,80 TL'dir.

"Türkiye'nin ilk yerli dijital video platformu olarak 2022 yılında yeni özgün içeriklerimiz, yerli ve yabancı diziler, filmler, programlar ve belgeseller ile içerik arşivimizi zenginleştirmeye devam ediyoruz. 274,80 TL Devamı Özgün içeriklerimizi keşfetmeye devam edebilmeniz için yıllık üyelik ücretimiz 190,80 TL (aylık 15,90 TL) olacaktır.Bu ücret bir sonraki üyelik yenileme döneminde uygulanacaktır.

BluTV aboneliğimi nasıl iptal edebilirim?

BluTV aboneliğinizi iptal etmek için öncelikle "Hesabım" sayfasındaki "İptal" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Daha sonra karşınıza çıkan sayfanın alt kısmında iptal nedenlerinizi bildirdikten sonra "İptal" butonuna tıklayarak işleminiz tamamlanacaktır. İptal için web veya mobil web kullanılmaktadır. Bu özellik mobil uygulamada mevcut değildir. Apple uygulama içi satın alma işlemlerinde üyelik iptalleri iTunes üzerinden yapılır.