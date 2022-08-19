2022 BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bilim ve sanat merkezlerinde öğrencilerin belirlenmesi ve yerleştirilmesi sürecinde 13 Haziran-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında öğrenciler yeteneklerine göre bireysel olarak değerlendirildi. Belirtilen tarihe göre BİLSEM sonuçları bugün açıklanacak. Peki BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte BİLSEM sonuç sorgulama ekranının detayları
2022-08-19 13:12:58
Binlerce öğrenci heyecanla BİLSEM sınav sonuçlarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; BİLSEM mülakat sonuçları bugün http://meb.gov.tr adresinden açıklanacağı duyuruldu. Binlerce öğrencinin katıldığı söz konusu sınavın sonucunda başarılı bulunanlar son süreçte BİLSEM'e kayıt yaptıracak.
2022 BİLSEM sonuçları açıklandı mı?
BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasının ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta duyurulacaktır. BİLSEM sonuçları henüz açıklanmadı. BİLSEM kayıtları 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihlerinde yapılacaktır.
BİLSEM mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?
Merakla beklenen BİLSEM mülakat sonuçlarına http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu adresinden ulaşılabilecek. .
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