2022 BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bilim ve sanat merkezlerinde öğrencilerin belirlenmesi ve yerleştirilmesi sürecinde 13 Haziran-12 Ağustos 2022 tarihleri ​​arasında öğrenciler yeteneklerine göre bireysel olarak değerlendirildi. Belirtilen tarihe göre BİLSEM sonuçları bugün açıklanacak. Peki BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte BİLSEM sonuç sorgulama ekranının detayları