2022 Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili ayın kaçına denk geliyor? I Berat Gecesi'nin anlamı nedir?

Berat Gecesi müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen günlerdendir. Peki Berat Kandili ne zaman 2022 ? 2022 Berat Gecesi ne zaman 2022? I Berat Gecesinin anlamı nedir? Berat Kandili anlamı nedir? Berat Gecesi neler yapılmalı? İşte detaylar...

BERAT KANDİLİ NEDİR? BERAT GECESİ NEDİR?

Berat Kandili müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen günlerdendir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece Berat Gecesi denir. Müslümanlar o gece geçmiş günahlarından arınmak için namaz kılar, Kur-an okur ve dua eder. İslam dininde bu günlerde yapılan ibadetler diğer günlerde yapılan ibadetlere göre mükafatı daha fazladır.

BERAT KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Osmanlı İmparatorluğu'nda Padişah II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla bu özel günler kandil adını almıştır. Kelimenin asıl yazımı "Beraettir. Beraat sözlükte, "bir zorluktan kurtarmak ve beri olmak" olarak açıklanmaktadır. Berat kandiline, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Müslümanlar bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.

Beraat Kandili ile ilgili Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur, "Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (Ibn Mâce)

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

Berat Kandili 2022 yılında 17 Mart Perşembe gününe denk geliyor. .