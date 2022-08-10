Milli Savunma Bakanlığı, 2022 yılı ikinci 6 aylık askerlik ücretini açıkladı. Peki 2022 askerlik ücreti ne kadar? 2022 yılında askerlik hizmetini yapmak isteyenlerin ödeyeceği ücret ikinci 6 ay için 80 bin 064 lira.

Askerliğini ücretli yapmak isteyenler için bu yılın ilk yarısı için 56.507 miktar açıklandı. Yılın ikinci yarısından itibaren başvuru yapacak olanlar 80 bin 63 TL ücret ödemek zorunda. 3 yılda ücretlerdeki artış yüzde 155'e ulaştı. Yoklama kaçağı veya baka olanların ise, bedelli ücreti dışında her ay için bin 167 TL ek ödeme yapması gerekiyor.

2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Ücretli askerlik hizmeti için başvuran yükümlülerin ödeme tarihinde geçerli olan tutarı ödemeleri halinde başvuru süreci tamamlanır. 01 Temmuz – 31 Aralık 2022 tarihleri ​​arasında ödenecek tutar ise 80.064,72 Türk Lirası olarak belirlendi.

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61. maddesi uyarınca ödenen askerlik için belirlenen tutarlar bir defada ödenir, taksitlendirme yapılmaz. .