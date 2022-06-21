2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Askerlik affından kimler yararlanacak?

Haziran 2019'da çıkarılan yasa ile belirli bir ücret karşılığında ücretli askerlik yapılabilmektedir. Ücretli askerlik affı, 550 bin kişiye askerlik hizmetinin kapısını açıyor. 2022'nin ilk 6 ayında yapılan askerlik ücretinin artmasıyla birlikte 55 bin 194 liraya çıkarıldı. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlere kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesi yapılacak.

Sayıları 550 bini bulan yoklamadan firarilerin yolunun açılması ve ücretli askerlik hizmetinden yararlanma imkanı ile bedelli affı yeniden gündeme geldi.

2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Milli Savunma Bakanlığı, 2022 yılı askerlik ücretini açıkladı. Buna göre, 2022 yılının ilk 6 ayında askerlik ücreti 55 bin 194 TL olacak.

Mevcut ödenen ücretten daha yüksek olacak yeni rakam, bakayada geçirilen süreye göre kademeli olarak belirlenecek.

Askerlik affından kimler yararlanacak?

Bugüne kadar askerliğini yapmayanlar, firariler ve gizlenenler için bedeli ödeyeceklere af getirilmesi planlanıyor.

Bunlar için ayrıca ücret belirlenecektir. Mevcut ödenen ücretten fazla olacak yeni rakamın, geçen süreye göre kademeli olarak belirlenmesi bekleniyor.

2022 için askerlik ücreti 56 bin lira. Bu rakam aftan yararlanacak olanlar için ayrıca belirlenecek.

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