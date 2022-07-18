2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman başlıyor? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Başöğretmen ve uzman öğretmen eğitimleri başlıyor! MEB açıkladı! İlk kez düzenlenecek olan uzman öğretmen eğitimleri MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek. Eğitim için başvurular MEBBİS üzerinden 1-10 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Eğitim bu gece başlıyor. Peki, başöğretmen ve uzman öğretmen eğitimleri başladı mı? Başöğretmen ve uzman öğretmen eğitimine nereden girilir? İşte merak edilenler....

Milli Eğitim Bakanlığı, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kariyerleri için eğitime başlar. Milli Eğitim Bakanlığı öncelikle uzman öğretmen ve başöğretmen olmak isteyenleri yetiştirecek. ÖBA üzerinden verilecek eğitimlerin ardından öğretmenler sınava tabi tutulacak. Yüksek lisans ve doktora derecesine sahip öğretmenler sınava alınmayacaktır. Uzman Öğretmen eğitimlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Öğretmenler, mesleğe başladıktan 10 yıl sonrasını tamamladıklarında uzman öğretmenlik sınavına girecekler. Bu sınavı geçtiklerinde "uzman öğretmen" olacaklar. 10 yıl sonra tekrar sınava girecekler ve başöğretmen olma şansını elde edecekler. Peki, Uzman Öğretmen Eğitimleri Ne Zaman Başlayacak?

2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman başlıyor?

Uzman öğretmenliği ve başöğretmen yetiştirme programlarına 1-10 Haziran 2022 tarihleri ​​arasında başvurular alındı. Eğitimler bu gece saat 00:01'de başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Uzman öğretmen eğitimi 18 Temmuz - 5 Eylül tarihleri ​​arasında, baş öğretmen eğitimi ise 18 Temmuz - 19 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı 180 saatlik uzman öğretmen eğitimi belirledi. Uzman öğretmen olmak isteyenlerin 180 saatlik bu eğitimi tamamlaması gerekiyor. Bu eğitime başvuran tüm öğretmenlerin alması zorunludur.

Başöğretmen eğitimi, uzman öğretmen eğitiminden 60 saat fazla olacak ve toplamda başöğretmen olmak isteyenler 240 saat eğitim alacak. Tüm başöğretmen adayları bu eğitimi alacaktır.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Öğretmenler yazılı sınava 26 Eylül-3 Ekim tarihleri ​​arasında başvurabilirler. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da 81 ilde yapılacaktır. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022'de açıklanacak.

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek olup, uzman öğretmen/başöğretmen unvanına sahip öğretmenler 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim ve öğretim tazminatından yararlanacaktır. .