2022 Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?

Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte Babalar Günü'nün tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Babalarımız için büyük anlam ifade eden bu günü değerlendirmek isteyenler, 'Babalar Günü ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Babalar Günü'nde alınacak hediyeler nelerdir?' İşte 2022 Babalar Günü ile ilgili merak edilenler...

Babalar Günü son günlerin en çok merak edilen konularından biri. Haziran ayının gelmesiyle birlikte yaklaşan Babalar Günü tarihi ve alınabilecek hediye fikirleri merakla araştırılıyor. Peki, Babalar Günü 2022 ne zaman?

Babalar Günü hangi tarihte?

Her sene Haziran'ın 3. Pazar günü kutlamaları yapılan Babalar Günü, bu sene 19 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

Babalar Günü'nün tarihçesi

Babası Amerikan savaş gazisi olan Sonora Smart Dodd, anneler kadar babalar için de özel bir gün olması gerektiğini düşündü. Genç kızın babası, eşi olmadan 6 çocuğu tek başına büyütmeyi başardı. Babasının doğum tarihi olan 5 Haziran'ın Babalar Günü olarak kutlanmasını isteyen genç kız işe başladı ancak işi babasının doğum gününe ulaşmadığı için kutlamayı Haziran ayının 3. Pazar gününe ertelemek zorunda kaldı.

İlk Babalar Günü kutlaması 19 Haziran 1910'da Washington, Spokane'de yapıldı. 1924 yılında ABD Başkanı Calvin Coolidge kutlamalara destek vererek bu günü resmileştirdi. 1966 yılına gelindiğinde, dönemin cumhurbaşkanı Lyndon Johnson, Haziran ayının 3. Pazar gününün her yıl Babalar Günü olarak kutlanacağını belirten bir açıklama yaptı. 1972'de Babalar Günü Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi tatil olarak kabul edildi.