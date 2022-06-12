2022 Babalar Günü ne zaman? Babalar günü hangi güne denk geliyor?

Her yıl haziran ayında kutlanan Babalar Günü'nü özleyen ve bu özel günde babasıyla birlikte olamamaktan korkan herkes, babalar gününün ne zaman olduğunu dikkatle araştırır. Babalar gününün bugün mü yoksa başka bir gün mü olduğu üzerine yapılan araştırmalarda genel olarak 'Babalar günü bugün mü yarın mı?' '2022 Babalar Günü ne zaman?' sorularına cevap arıyor.

Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü'nün ardından gözler Haziran ayında kutlanan Babalar Günü'ne çevrildi. Bu özel günü kaçırmak istemeyen, bu günde babalarına sürpriz yapmak ve onları mutlu etmek isteyenler babalar gününün tarihini araştırmaya başladı. Peki 2022 Babalar Günü Haziran ayının hangi günü kutlanıyor?

İlk kez 1910 yılında kutlanan Babalar Günü, baba sevgisinin daha özenli olduğu özel bir gündür. Bu anlamlı günde babalarının yanında olmak ve onları hediyeler alarak mutlu etmek isteyenler 2022 Babalar Günü tarihini kaçırmamaya özen gösteriyor. Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede her yıl Haziran ayında kutlanan Babalar Günü, bu yıl hangi tarihte? İşte cevabı..

2022 Babalar Günü Haziran ayının kaçında?

Her yıl Haziran ayının 3. haftasında kutlanan Babalar Günü, bu yıl 19 Haziran'a denk geliyor. Babalarına sevgilerini göstermek ve yanlarında olmak isteyenler, 19 Haziran 2022 Pazar günü sevgili babalarının bu anlamlı günlerini kutlayabilecekler.

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