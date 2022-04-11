2022 AUZEF sınav yerleri belli oldu mu?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF vize sınavları için geri sayım başladı. Öğrenciler sınav giriş yerlerini öğrenmek için AUZEF Aksis sistemi üzerinden sınav giriş belgelerini öğrenebileceklerdir. Peki, AUZEF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, AUZEF sınavları ne zaman?