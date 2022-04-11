2022 AUZEF sınav yerleri belli oldu mu?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF vize sınavları için geri sayım başladı. Öğrenciler sınav giriş yerlerini öğrenmek için AUZEF Aksis sistemi üzerinden sınav giriş belgelerini öğrenebileceklerdir. Peki, AUZEF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, AUZEF sınavları ne zaman?
2022-04-11 17:29:00
İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları için sınav giriş yerleri bekleniyor. Vize sınav salonlarına girişler, AUZEF Aksis üzerinden öğrenilen sınav giriş belgeleri ile yapılacaktır. Öğrencilerin gündeminde "AUZEF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?" sorusu var. Peki, Peki, AUZEF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16 – 17 Nisan tarihlerinde yapılacak.
İstanbul Üniversitesi AKSİS sistemi üzerinden yayınlanacak AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı. AUZEF sınav giriş yerleri aşağıdaki linkten öğrenilebiliyor.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Sınav giriş belgeleri TC kimlik numarası ve şifre ile http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden alınıyor.
Bahar Dönemi Ara Sınavları
16 Nisan 2022: 09.30 / 14.00
17 Nisan 2022: 09.30 / 15.00
Bahar Dönemi Final Sınavları
4 – 5 Haziran 2022
Telafi Sınavları
2-3 Temmuz 2022
Üç Ders Sınavı
24 Temmuz 2022 .
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