2022 AUGİS sınav görev ücretleri ne kadar? AUGİS görevli ücretleri ne kadar?

AUGIS sınav ücretleri ile ilgili detaylar netleşti. Anadolu Üniversitesi Çalışan İşlemleri Sistemi ücretleri ile ilgili duyuru geldi. Açıköğretim sınavlarında salon şefi, müfettiş ve bina sorumlusu olarak görev alacak görevlilerin ücretleri belirlendi. İşte Açıköğretim Fakültesi AUGİS sınav ücretleri 2022 bilgileri.

Anadolu Üniversitesi Resmi Süreç Sistemi (AUGİS) bilindiği gibi Açıköğretim sınavlarında görev almak isteyen öğretmenlerin kullandığı sisteme verilen isimdir. Sınava katılmak isteyenler için sınav ücretleri açıklandı.13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak olan yaz okulu sınavlarına katılmak isteyenlerin talepleri toplanmaya başlandı. 2022 AUGİS sınav görev ücretleri ne kadar? 2021-2022 Açıköğretim Programları Yaz Dönemi Sınavı (13 Ağustos 2022) için iş başvuruları açılmıştır. Sınava katılmak isteyenler 27 Temmuz 2022 Salı saat 23:59'a kadar AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunabilirler. AUGİS görevli ücretleri ne kadar? Salon Başkanı: 200 TL Bina Sorumlusu: 280 TL Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 TL Gözetmen: 170 TL AUGİS sınav ücretleri ise 170 ile 280 lira arasında değişecek. .