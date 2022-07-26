Aşure Günü ne zaman sorusu birçok vatandaşın gündeminde. Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. günü Aşure Günü olarak algılanır. Hicri yılın ilk günü olan Muharrem ayında oruç tutulur, Aşure dağıtılır ve bereketli bir sene için dualar edilir. Muharrem 2022'de 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Peki, 2022 Aşure Günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Muharrem ayının önemi nedir?

2022 Aşure Günü, Muharrem'in yaklaşmasıyla tüm İslam dünyasının odak noktası haline geldi. Aşure Günü ne zaman sorusu son günlerin en çok araştırılan konularından biri oldu. İslam inancında özel bir yeri olan Aşure gününde hazırlanan aşureler dağıtılır ve bereketli bir aya niyet edilir. Peki, 2022'de Aşure Günü ne zaman? İşte Aşure ayının tarihçesi ve önemi...

2022 Aşure Günü ne zaman?

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. Aşure günü Muharrem ayının 10. günü, 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününe denk geliyor.

Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Muharrem ayının 1'inci günü 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Aşure Günü, 2022 yılında 8 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor.

Muharrem ayının önemi nedir?

Muharrem ayı Hicri takvimin birinci ayıdır. Onuncu günün de ismi, Aşure'dir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Muharrem ayından bir gün oruç tutan kimseye, bir gününe karşılık otuz günlük sevap vardır.” buyurarak bu ayda tutulan orucun önemine değinmiştir.

Ramazan orucundan sonra tutulan oruçların en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçlardır. Muharrem ayının ilk 10 günü ya da 9, 10 ve 11. günleri oruç tutanlara kat kat sevap yazılır. Peygamberimiz özellikle Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure gününde oruç tutulmasını önermiştir ve "Aşure günü tutulan oruç bir önceki yılın günahlarına kefarettir" buyurmuştur. Yahudilere benzememek için sadece Aşure günü değil Muharrem ayının 9. veya 11. günü oruç tutmamızı önerdi.

Hayır ve hasenat: Muharrem ayında ihtiyacı olanlara yardım etmeli, sadaka vermeye özen göstermeliyiz. Bu ayda yapılan hayır ve hasenata kat kat sevap yazılır.

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