2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Döviz kurlarında meydana gelen artışla birlikte son aylarda ürünlere peş peşe zamlar gelmeye başladı. Hayat pahalılığın artmaya başladığı bu günlerde en çok da asgari ücretliler geçim sıkıntısı yaşıyor. Ülkemizde milyonlarca kişi maaşını asgari ücret üzerinden alıyor. Asgari ücretli çalışanlar asgari ücrete yapılacak zammı şimdiden araştırmaya başladı. Peki 2022 asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı ne zaman açıklanacak?

Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli çalışan var. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı en çok da asgari ücretlinin belini büküyor. Ev kirası, gıda masrafları, faturalar ve okul masrafları derken asgari ücretli çalışanlar ay sonunu getirebilmek için oldukça zorlanıyor. Asgari ücretli çalışanlar 2022'nin başlamasına az bir süre kala maaşlarına ne kadar zam yapılacağını şimiden araştırmaya başladı. Enflasyon rakamlarının üzerinde bir zam bekleyen asgari ücretliler maaşlarının en az 4 bin liraya yükselmesini talep ediyor.

2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret 2022 brüt ve net ne kadar olacak? sorusu asgari ücretliler tarafından sıkça sorıluyor. Asgari ücret oranının belirlenmesi için 3 oturumlu bir süreç işletiliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapıyor ve taraflar istedikleri oranları bu toplantıda dile getiriyor. Ardından 2. ve 3. oturum gerçekleşiyor ve son söz bakanlık tarafından söyleniyor.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

2022 asgeri ücret zam oranının ne zaman belli oalcağı oldukça fazla merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarını Aralık aylarında yapılıyor. Geçtiğimiz sene asgari ücret toplantılarının birinci oturumu 4 Aralık 2020'de yapılmıştı. Toplantıların ikincisi 15 Aralık'ta, üçüncüsü 22 Aralık'ta yapılmıştı. Son toplantı ise son haftanın ilk iş günü olan 28 Aralık 2020 tarihinde yapılmıştı. Bu sene son haftanın ilk iş günü 27 Aralık tarihine denk geliyor. 2022 asgari ücret zam oranı 27 Aralık'ta belli olabilir.

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının sunuşunda yaptığı değerlendirmede asgari ücreti gündemden çıkaracak bir düzenleme yapılacağını söylemişti. Bilgin, "İşçilerimizi koruyan, asgari ücret meslesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme olacak. Asgari ücretle ilgili Türkiye çapında anket yapıyoruz. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz." dedi.

2022 asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Yüzde 22 oranında asgari ücret artışı 2022 yılında asgari ücretler 3.500 liraya yaklaşması bekleniyor. Yüzde 22 asgari ücret zammı ile brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplanıyor.

2022 Tahmini Asgari Ücret : 4.364,50 TL Brüt

2022 Tahmini Asgari Ücret: 3.447,50 TL Net

2021 asgari ücret ne kadar?

2021 yılı için milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret miktarı belli oldu. Asgari ücretet 21,56'lık artış yapıldı. 2021'de asgeri ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu.

Bekar ve Çocuksuz 2 825,9

Evli ve Eşi Çalışmayan 2 879,6

Evli,Eşi Çalışmayan +1 Çocuklu 2 919,8

Evli,Eşi Çalışmayan +2 Çocuklu 2 960,1

Evli,Eşi Çalışmayan +3 Çocuklu 3 013,7

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.