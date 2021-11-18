2022 asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret kaç TL olacak?

2022 asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? 2021 yılının sonlarına doğru gelirken asgari ücretliler maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Son zamanlarda bir çok ürüne gelen peş peşe zam asgari ücretlinin geçinebilmesini oldukça zorlaştırdı. 2022 asgari ücret zammı merakla beklenirken pek çok ekonomist de kendi asgari ücret zam tahminlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da yaptığı açıklamada 'Dar gelirlilerin üzerindeki yükü de hafifleyeceğiz' dedi. Peki asgari ücret kaç TL olacak?

2022 asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? 2021 yılının sonlarına doğru gelirken asgari ücretliler maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Son zamanlarda bir çok ürüne gelen peş peşe zam asgari ücretlinin geçinebilmesini oldukça zorlaştırdı. 2022 asgari ücret zammı merakla beklenirken pek çok ekonomist de kendi asgari ücret zam tahminlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da yaptığı açıklamada "Dar gelirlilerin üzerindeki yükü de hafifleyeceğiz" dedi. Peki asgari ücret kaç TL olacak?

Asgari ücretle çalışan milyonlarca işçinin gözü kulağı asgari ücret zam oranında. 2022 asgari ücret zammının açıklanmasını bekleyen milyonlarca asgari ücretli maaşlarındaa iyi bir artış talep ediyor. Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket ile birlikte gıdadan, akaryakıta, eeleoktronik aletlerden giyisi ve kıyafetelre kadar bir çok ürüne peş peşe zam geldi. Gelen zamlar en çok da asgari ücretlinin belini büktü. Asgari ücretli çalışanlar daha rahat bir nefes alabilmek için en az yüzde 30 oranında bir zam talep ediyor. Peki 2022 asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar olacak?

2022 asgari ücret zammı açıklandı mı?

Asgari ücret am oranı henüz resmi olarak açıklanmadı ancak pek çok ekonomist asgari ücret zam oranı tahminlerinde bulunmaya başladı. Enfasyonun yüksek geleceği tahminleri ile asgari ücrete bu sene iyi bir zam yapılması bekleniyor. Hükümete yakınlığı ile bilinen Abdulkadir Selvi'den çarpıcı bir iddia geldi. Selvi, asgari ücretin net olarak 3 bin 500 ya da 3 bin 600 lira olmasının üzerinde durulduğunu öne sürdü.

2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. 2022'nin başlamasına sayılı günler kala hükümet ve sendika taraflarından asgari ücret mesajları gelmeye başladı. Ekonomist Cem Kılıç "NTV'ye Sorun" programında 2022 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına dair düşüncelerini paylaştı. Kılıç "Asgari ücrette oran olarak ben bu sene yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir artış olacağı kanaatindeyim." dedi. Yüzde 30 oranında bir zam gelirse 2022'de asgari ücretin brüt 4.650 lira net de 3.673 lira civarında olacaktır. Bu durumda asgari ücretin işveren maliyeti de 5.463 lirayı bulacaktır.

Asgari ücret kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı belirlenirken nflasyonun ortalama yüzde 5-7 üzerinde bir zam oranları değerlendiriliyor. Enflasyonun yüzed 19 civarında çıkması ile bu rakama yüzde 7'lik bir ekleme yapıldığında asgari ücretin net (AGİ) dâhil 3.580 lirayı geçeceği tahmin ediliyor.

Asgari ücret 3500 TL'yi geçecek mi?

Pek çok ekonomistin yaptığı değerlendirmeye bakılırsa 2022 yılınd asgari ücret net AGİ dagil 3500 lirayı geçecek gibi görünüyor.

Asgari ücret zammı bir çok kalemi etkiliyor

Asgari ücrete yapılacak zam; askerlik ve doğum borçlanmasından yaşlılık aylığına, genel sağlık sigortası priminden asgari geçim indirimine, işsizlik maaşından isteğe bağlı sigortalılığa ödenecek primlere kadar her alanda artış anlamına gelecektir.

2021 asgari ücret ne kadar?

ASGARİ ÜCRET 3.577,50

SGK PRİMİ% 14 500,85

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 35,78

GELİR VERGİSİ% 15 (*) 187,82

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 268,31

DAMGA VERGİSİ% 0,759 27,15

KESİNTİLER TOPLAMI 751,60

NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.825,90

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranları zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer şekilde tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü de hafifleyeceğiz. Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili olarak, "Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." dedi.

Muhalefetin ve sendikaların asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin talebi sorulan Bilgin, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor." ifadelerini kullandı.

Lütfi Elvan'dan asgari ücret zammı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.