2022 Asgari ücret 5 bin TL mi olacak? Asgari ücrete Temmuz'da 800 TL zam mı yapılacak? Asgari ücret 2. zam ile 5000 lira mı yapılacak? Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele en çok da asgari ücretlinin belini büküyor. Asgari ücretlinin geçimi günden güne zorlaşırken 2022 asgari ücrete ikinci zam gelebileceği de konuşulmaya başlandı. AK Parti'den gelen açıklamalar asgari ücretlileri heyecanlandırdı. 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelirse eğer zam oranı da araştırılıyor. İddialara göre 2022 Temmuz ayında asgari ücret 5 bin TL'ye çıkabilir.

2022 Asgari ücret 5 bin TL mi olacak? Asgari ücrete Temmuz'da 800 TL zam mı yapılacak? Asgari ücret 2. zam ile 5000 lira mı yapılacak? Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele en çok da asgari ücretlinin belini büküyor. Asgari ücretlinin geçimi günden güne zorlaşırken 2022 asgari ücrete ikinci zam gelebileceği de konuşulmaya başlandı. AK Parti'den gelen açıklamalar asgari ücretlileri heyecanlandırdı. 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelirse eğer zam oranı da araştırılıyor. İddialara göre 2022 Temmuz ayında asgari ücret 5 bin TL'ye çıkabilir.

Enflasyonun yüksek gelmesi en çok da asgari ücretli vatandaşların alım gücünü düşürüyor. Asgari ücrete 2022 yılında yüzde 50 oranında zam yapılmış ve asgari ücret 4 bin 253 TL olmuştu. Ancak hayat pahalılığının devam ettiği ülkemizde gıda ürünlerinden enerji ürünlerine kadar her şeye peş peşe zamlar geldi. Asgari ücretlinin ve diğer çalışanların aldığı zamlar henüz bir kaç ay geçmişken eridi. AK Parti'den asgari ücrete ikinci zam gelebileceği sinyalleri verilmişti.

Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete 2. zamma ilişkin şunları söyledi: "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır."

2022 Asgari ücret 5 bin TL mi olacak?

Kulislerde dolaşan rakamlar asgari ücrete 800 TL civarında zam yapılacağı yönünde. Eğer asgari ücrete ara zam yapılırsa asgari ücretin Temmuz ayında 5 bin TL'ye çıkması muhtemel görünüyor. Uzmanlar "Söz konusu rakam bugünkü projeksiyonlara göre yüzde 20 civarı bir orana denk gelebilir. Bu durumda asgari ücrete temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 TL zam gelebilir" görüşünü dile getiriyor.

Cahit Özkan: Zamanı geldiğinde, bir yıl geçmeden zam yaparız

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Asgari ücrete yılda iki defa zam getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu anki mevzuat gereği yılda bir defa yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Aklımızda var. Zamanı geldiğinde, bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız" diye konuştu. .