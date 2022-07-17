2022 AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav tarihleri 3. Dönem ne zaman? Sınav online mı olacak?

Açıköğretim Lise sınav tarihleri ​​belli oldu. Öğrenciler 2022/3. Dönem AÖL sınavları ne zaman online olacak sorularını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili soruların yanıtlarını internet sitesinde yayınladı. Haberimizin devamında AÖL sınavları hakkında bilinmesi gereken detaylar var. İşte AÖL sınav tarihleri ​​ve açık lise sınavlarının online olarak uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili bilgiler...

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı sorusuna yapılan açıklama ile cevap verildi. Milli Eğitim Bakanlığı, aol.meb.gov.tr ​​internet sitesinde sınavlarla ilgili açıklama yaptı. Yayınlanan duyuruya göre Açıköğretim Lise sınavları 20 Temmuz 2022 saat 09:30 ile 29 Temmuz 2022 saat 23:59 arasında online olarak yapılacak. Nisan ayında ders seçim ve kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler söz konusu sınava katılacak.

2022 AÖL sınavı ne zaman?

Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri ​​belli oldu. AÖL 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022 saat 09:30'dan 29 Temmuz 2022 saat 23:59'a kadar yapılacaktır. Nisan ayında ders seçim ve kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler söz konusu sınava online olarak katılacaklardır.

Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

İlgili Makam Oluru Gereği: Online Sınavla ilgili olarak, "İnternet erişimi olmayan öğrenciler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.

Engelli öğrenciler ise kendi durumları ile ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.

Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.

Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.

Cezaevi öğrencilerinin kayıt yenilemeleri merkezimiz tarafından engellenmiştir. 18 Temmuz 2022 tarihinden sonra cezaevinden, tahliye, denetimli serbestlik veya hastalık izni sebebi ile dışarı çıkarak 2021-3. Dönem Online(Çevrim içi) sınavına katılmak isteyen öğrencilerin, gerekli belgelerini tamamlayarak Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla merkezimize başvurmaları halinde kayıtları yenilenerek online( çevrim içi) sınava katılmaları sağlanacaktır. .