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2022 Anneler Günü ne zaman? Hangi güne denk geliyor

Yaklaşan Anneler Günü için heyecan başladı. Anneler Günü'nde annelerine sürpriz yapmak isteyenler bu yılki Anneler Günü tarihini araştırmaya başladı. Peki, 2022 Anneler Günü ne zaman? Hangi güne denk geliyor.

1 Saat Önce
2022-04-23 17:11:15
2022 Anneler Günü ne zaman? Hangi güne denk geliyor

Her yıl Mayıs ayının 2. Pazar gününe denk gelen Anneler Günü, bu yıl 8 Mayıs'ta kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çiçekler, kutulardaki çikolatalar ve küçük ev aletleri en çok tercih edilen hediyeler arasında yer alıyor.

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan Anna Jarvis isimli bir öğretmen, 1905 yılında vefat eden annesi adına her yıl kutlama yapmak istiyor. Söz konusu ilk kutlama 1908 yılında 407 çocuk ve annelerinin katılımıyla bir okulda yapılmıştır. Anna öğretmenin bu girişi, temsilci konsey tarafından onaylanmadığı için resmileştirilemedi. Anna'nın durumu medya ve önde gelen politikacılarla tartışıldı ve çabaları sonucunda 1914 yılının 2. Pazar günü Anneler Günü ilan edildi. Bu anlamlı günün zamanın geçmesiyle ticarete döküldüğünü gören Anna, dava açarak bu duruma karşı mücadele etmesine rağmen sonuçlanmıştır.

Türkiye'de Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlandı.

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