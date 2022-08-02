2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/2'ye az bir zaman kaldı ve adaylar şimdiden ALES ne zaman diye soruyorlar. Akademide kariyer yapmak isteyen adaylar bu sınavla mezun olma ve doktora yapma şansına sahip oluyorlar. Sınav bu kadar yakınken arama motorlarına kaç dakika ve kaç soru sıkça soruluyor. 2022 ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, lisansüstü başvuruların yapıldığı bu dönemde sıkça soruluyor. Peki, 2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?