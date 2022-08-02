2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES/2'ye az bir zaman kaldı ve adaylar şimdiden ALES ne zaman diye soruyorlar. Akademide kariyer yapmak isteyen adaylar bu sınavla mezun olma ve doktora yapma şansına sahip oluyorlar. Sınav bu kadar yakınken arama motorlarına kaç dakika ve kaç soru sıkça soruluyor. 2022 ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, lisansüstü başvuruların yapıldığı bu dönemde sıkça soruluyor. Peki, 2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022-08-02 15:44:27
Akademide kariyer yapmak isteyen adayların sıklıkla sorduğu ALES/2 sorusu. Yılda 3 kez yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavının ikincisi Ağustos ayında yapılacak. ALES'te kaç soru kaç dakika gibi sorular sınav yaklaştıkça daha fazla merak konusu haline geldi. Peki, 2022 ALES ne zaman? İşte detaylar...
2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ikinci sınavı 21 Ağustos 2022 Pazar günü yapılacaktır.
ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES/2 sonuçları 9 Eylül'de açıklanacak.
ALES 150 dakika sürmektedir.
Matematikte 50, Türkçede 50 soru olmak üzere toplam 100 soru bulunmaktadır.
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