2022 ALES/2 sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (2022-ALES/2) 21 Ağustos Pazar günü yapılacaktır. ÖSYM, ALES/2 giriş yerlerini elektronik ortamda duyurmuştu.

ÖSYM tarafından yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Eylül ayında hayata geçecek olan ALES/2'ye giriş yerleri ÖSYM'nin resmi internet sitesinde açıldı. Adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yerin bilgilerini gösteren sınav giriş belgesini, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden alabileceklerdir.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2), 21 Ağustos Pazar günü yapılacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.