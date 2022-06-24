2022 ALES 2 başvuru tarihleri ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında istenilen puana ulaşmak için girilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavının ikincisi bu yıl yapılıyor. ALES 2 için geri sayım başladı. 3-11 Ağustos tarihlerinde başvuruları alınacak olan ALES 2 başvuru tarihleri ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar?

ALES 2 başvuruları başladı. Sınav ücreti ÖSYM tarafından 185 TL olarak belirlendi. Adaylar yılda 3 kez yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı'nın ikinci oturumuna ÖSYM ALES başvuru ekranı üzerinden başvuru yapabilecekler. Ağustos'un 21'inde uygulanacak olan ALES 2 sınavının başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. Peki ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuruları ne zaman? İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2022-ALES/2başvuru tarihleri...

2022 ALES 2 başvuru tarihleri ne zaman?

ALES/2 başvuruları 24 Haziran 2022'de başlayacak. Başvurular 4 Temmuz'a kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr ​​​​internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

ÖSYM takvimi ile bu yıl ikincisi gerçekleşen ALES sınav tarihi 21 Ağustos 2022 olarak belirlendi.

ALES başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, ÖSYM ALES başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylar, başvuru bilgilerini sisteme kaydettikten sonra sınav ücretini zamanında ödeyerek başvurularını tamamlayacaklardır.

Adayların ALES sınav ücretini başvuru süresi içinde kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM web sayfasındaki e-TRANSFERLER bölümündeki "ÖDEMELER" alanından kredi/banka kartı ile ödemeleri gerekmektedir. . Bankaya gidip ücret ödemek isteyen adayların başvuruda banka yetkilisine bildirmeleri, T.C. Kimlik Numarası ve ALES sınav ücretini ödeyeceğini bildiren T.C. bankadan aldıkları dekontta. Kimlik Numarası, ad, soyad ve sınav adını kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar ayrıca banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden bankaya ücret yatırabilirler.

ALES başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM, ALES/2 sınav ücretini 185 TL olarak belirledi.