2022 Alaçatı Ot Festivali'nin ne zaman yapılacağı duyuruldu. Bitki meraklılarını bir araya getirecek olan festivalin ne zaman yapılacağı ve nerede olacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. 2022 Alaçatı Ot Festivali ne zaman yapılacak? Alaçatı Ot Festivali 2022 nerede yapılacak? İşte detaylar...

2022 ALAÇATI OT FESTİVALİ NEDİR?

Çeşitli bitkilerin tanıtıldığı ve merak edenlerin ilginç ot türlerinin tadımını yaptığı Ot Festivali 2022'de İzmir'in Alaçatı beldesinde gerçekleşecek. Geçdiğimiz Ot Festivallerinde yemek yarışması, konserler, sanat atölyeleri, söyleşi ve filim gösterileri olmuştu. Bu yılki festivalde de pandemi önlem şartlarının esnetilmesi ile beraber geçmiş senelerdeki karnaval havası Alaçatı'da esecek.

Festivale ilişkin bilgi veren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Pandemiden dolayı iki yıl Alaçatı Ot Festivalini iki yıl yapamadık. Bu sene yeryüzündeki cennet Çeşmenin dünya markası olan Alaçatıda insanları bir araya getirmeyi planlıyoruz. Çeşme ve Alaçatı severleri doğa ile buluşmaya davet ediyoruz." dedi.

Dünyaca ünlü şeflerin jüri olarak katılacağı, Egede yetişen sayısız otun sergilendiği Alaçatı Ot Festivalinin kurucularından ünlü müzisyen ve sunucu Ayhan Sicimoğlu ve Tülin Onanerin katılımıyla gerçekleşecek olan Festival Korteji ise 25 Mart Cuma günü ünlü isimler eşliğinde yapılacak.

BİRÇOK ETKİNLİK BİTKİ MERAKLILARINI BEKLİYOR

11. Alaçatı Ot Festivali'nde otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle sağlıklı beslenme seminerlerinden konserlere birçok etkinlik gerçekleştirilecek. 26 Mart Cumartesi akşamı ünlü Pop şarkıcısı Kenan Doğulu, Alaçatı Ot Festivali kapsamında konser verecek.

2022 ALAÇATI OT FESTİVALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

11'inci Alaçatı Ot Festivali, bu yıl Labada temasıyla 24-27 Mart tarihlerinde bitki meraklıları ile buluşacak. .