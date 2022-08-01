2022 Aile Destek Programı ödemeleri başladı mı? Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet ile nasıl yapılacak?

Aile Destek Paketi ödemeleri 29 Temmuz 2022'de başladı. Yılda yaklaşık 4 milyon haneye 15 milyar dolar ödeneceği, ödemelerin ise üç segmentte yapılacağı açıklandı. Hane bazında verilecek Aile Destek Paketi ödemelerinden ihtiyacı olan herkesin 450, 550 ve 600 TL olarak yararlanabileceği biliniyor. Aile Destek Programı ödemeleri nasıl sorgulanır? Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden nasıl yapılacak? İşte Aile Destek Programı başvuru ve ödeme tarihleri.

Aile Destek Programı ile ilgili sorgulamalar güncel olarak yapılmaktadır. Resmi açıklamaya göre; Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikamet adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabilmektedir. 29 Temmuz 2022'de ilk Aile Destek Paketi ödemelerinin yapıldığı açıklandı. Henüz başvurmayanlar, "e-Devlet üzerinden Aile Destek Programına Nasıl Başvurulur?" sorusuna yanıt arıyor.

Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet ile nasıl yapılacak?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikamet adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabilmektedir.

Destekten ihtiyacı olan herkes faydalanabilir. Daha önce herhangi bir sosyal yardımdan yararlanmamış vatandaşlar da başvurabilir.

2022 Aile Destek Programı ödemeleri başladı mı?

Bakan Yanık'tan yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında başvuranlara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan yararlanmaları halinde ilk ödemede başvurdukları ay da dahil olmak üzere destek ödemesi yapılacak.

Hak sahiplerine ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapıldı.