2022 Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon beklentisi nedir?

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih için yapılan araştırmalar Eylül ayının gelmesiyle birlikte hız kazandı. Temmuz ayında TÜFE oranı yıllık bazda yüzde 2,37 artarak yüzde 79,60'a yükseldi. Piyasaların merakla beklediği Ağustos ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. İşte ağustos ayı enflasyon beklenti anketi…

Ağustos ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Merkez Bankası'nın Ağustos 2022 piyasa katılımcıları anketinden elde edilen verilere göre, Ağustos 2022 enflasyon oranı beklentisi belirlendi. Emekliler ve memurlar için belirleyici olacak enflasyon oranları Temmuz ayında yıllık bazda %79,60 oldu. İşte Ağustos 2022 enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...

Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3. günü açıklanır. Ancak resmi tatil veya hafta sonuna denk geldiğinde ertelenebilir. 3 Eylül hafta sonuna denk geldiği için Ağustos ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Eylül saat 10:00'da açıklanması bekleniyor.

Ağustos ayı enflasyon beklentisi nedir?

Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, bir önceki anket döneminde cari sene sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 69,94 iken bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 aylık TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. Aynı anket dönemlerinde 24 ay sonra TÜFE beklentisi sırasıyla yüzde 24, 27 ve yüzde 24, yüzde 35 oldu.

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