2022 Adrese dayalı sınavsız öğrenci alan liseler hangileri?

5 Haziran Pazar günü gerçekleşen ve bir milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisinin katıldığı LGS için bir sonraki heyecan ise lise tercihleri ​​oldu. Lise Giriş Sınavı'na girme zorunluluğu olmadığı için girmeyen öğrencilerin nasıl bir tercih yapacakları merak konusu oldu. Adrese dayalı lise sorgulaması nasıl yapılır? 2022 LGS'ye girmeden öğrenci alan liseler hangileridir? Sınavsız öğrenci alan liseler belirlendi. Detaylar burada...

81 ilde gerçekleştirilen Lise Giriş Sınavı dün 2 oturumda yapıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar gidecekleri liseleri seçecekler. Peki Sınavsız öğrenci alan lise var mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu adrese dayalı lise tercih sistemine derin bir soluk alındı. İşte adrese dayalı lise tercihi hakkında detaylı bilgi haberin devamında.

Adrese göre kayıt nasıl yapılır?

2018 yılında gerçekleştirilen TEOG'da "Sınavsız Yerleştirme Sistemi" lise tercihlerini yapabilmek için öncelikle ikamet adresinde kayıtlı eğitim bölgelerindeki okullar hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Ardından "Veli Tercihi ile Serbest Kayıt" adı altında tercih listeleri düzenlendi. Sınava girmeyen veya puanı düşük olanlar için ek yerleştirme süreci devreye giriyor.

Hangi okullar sınavla alacak

LGS sonuçlarına göre öğrenci alacak okullar Anadolu, Fen, Sosyal Bililer, Mesleki ve Teknik Anadolu özel program ve proje uygulanan orta öğretin kurumlarına öğrenci kabulü yapılacaktır. Almanya, Fransız, İtalya liseleri de LGS sonucuna göre öğrenci kabul etmektedir.

Sınavsız öğrenci alan liseler

LGS'ye devam eden ancak bu yıl istedikleri okula giremeyen ve sınavsız olarak okula giren öğrenciler, bir yıl sonra sınavla öğrenci alan okula gidebilirler. Öğrenciler, merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 9. sınıfın sonuna kadar geçebilirler. Ancak öğrencinin başarılı olabilmesi için bir sınav puanına sahip olması gerekir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde, "Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile 8.sınıfı tamamlayan öğrencilerin ikamet adreslerine uygun kontenjanları vardır. herhangi bir ortaöğretim kurumuna kayıtlı olmayan ve kayıt şartlarını sağlayan, programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin kayıtları varsa merkezi yerleştirme puanları dikkate alınarak yapılır. sınavsız lise sayısı okuldan okula farklılık gösterebilir.Sınavsız öğrenci alan okullar, belirlenen kontenjanlara başvuran son öğrenci olan sınavsız okulun yerleştirme puanını belirler.

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