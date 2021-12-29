2022 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2022 yaşlılık maaşı kaç TL oldu? 2022 yılı asgari ücret zam oranı açıklandı. Asgari ücretin açıklanmasıyla devletten yardım alan binlerce kişinin aylıklarına da yeni zam yapıldı. 65 yaş aylığı alan vatandaşlar da 2022 yılında maaşını zamlı olarak alacak. 65 yaş üstünde olan ve muhtaç olan vatandaşlara ödenen yaşlılık maaşının ne kadar olduğu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2022 yılı 65 yaş aylığı zam oranı...

Cumhurbşkanı Erdoğan 2022 yılı asgari ücret oranını açıkladı. Erdoğan açıklamasında “2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 2022 asgari ücretin belli olmasından sonra pek çok kişinin aylığına yapılacak artış oranı da belirlendi. 65 yaş aylıkları da 2022 yılında zamlı olarak ödenecek.

2022 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

2022 yılında 65 yaş aylığına artış yapıldı. 65 yaş aylığı 2022 yılında 1301 lira olarak uygulanacak. 2021'de yaşlılık aylığı 864,89 liraya yükselmişti.

2022 yaşlılık maaşı kaç TL oldu?

Yaşlılık maaşı 2022'de bin 301 TL olarak uygulanacak.

65 yaş aylığı nedir?

Yaşlılıkta birlikte çalışma gücü azalmaktadır. Çalışma gücünün azalmasına bağlı olarak da gelir elde ederek yaşamı sürdürmek zorlaşmaktadır. Bu nedenle sosyal güvenlik uygulamasında 'Yaşlılık' bir risk olarak kabul edilmekte ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde emeklilik aylığı bağlanmaktadır. Kayıt dışı çalışanların ise yaşlanmaları halinde emekli olmaları mümkün bulunmamaktadır. Hele ki belli bir birikimlerinin de bulunmaması durumunda yaşamlarını idame ettirmeleri tamamen güçleşmektedir. Bu durumdaki vatandaşların yaşlanmaları halinde düşecekleri zor durumu hali göz önünde bulundurularak herhangi bir karşılık beklenmeden belirli şartlarda aylık bağlanmaktadır. Bu aylığa halk arasında 65 aylığı denmektedir.

65 yaş aylığı kimlere verilmektedir?

65 aylığı; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe Vakıf Mükevelli Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece verilmektedir.

65 yaşın bitiminin tespitinde, ilgililerin nüfus kütük kayıtlarındaki doğum tarihleri esas alınmaktadır. Doğum tarihlerinde yapılacak düzeltmeler ile 65 yaş kanunun yayımlandığı (1976) tarihten geriye doğru bir yıl içinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmamaktadır.

65 yaş aylığı için nereye başvurulur?

65 yaşında ve üstünde olan kişilerin 2022 sayılı Kanun kapsamında muhtaç vatandaşlarımıza yaşlı aylığı bağlama işlemleri şöyle yapılır:

Vatandaşlar öncelikle Valilik veya Kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden BAŞVURU EVRAKLARI alınır.

İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınır.

Alınan belgeler SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) - Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne teslim edilir.

SGK alınan belgeleri inceler ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verir.

65 yaş aylığı için başvuruyu yakını tarafından (VASİ) yapılması için mahkemeden VASİ'lik kararı alınır. Vasi olan kişinin başvuruda dikkat etmesi gerekenler:

Aylık Başvurusunda Bulunurken;

1. Başvurunuzun hizmetlerimiz kapsamında olup olmadığına

2. Başvurunuz aylık işleminin (aylık türünün) doğru olduğuna

3. Tüm belgelerin eksiksiz olarak doldurulduğuna,

4. Belgelerin ilgili yerlere onaylatılarak alındığına

5. Başvurunuzun ilgili Mal müdürlüğüne/ Defterdarlığa teslim edildiğine dikkat edin!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.