2022-2023 sezonu Fenerbahçe forma fiyatı? Fenerbahçe yeni forması ne kadar? Fenerium FB forması kaç TL? Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği yeni formaları sonunda tanıtıldı. Birbirinden ünlü isimler tarafından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda tanıtılan formalar taraftarlar tarafından oldukça fazla beğeni aldı. Yeni sezona sportif açıdan yeni bir yapılanmayla girecek olan Fenerbahçe'de taraftarlar da forma alımı ile takımlarına destek olacak. Peki Fenerbahçe yeni sezon (2022-2023) forma fiyatı ne kadar?

2022-2023 sezonu Fenerbahçe forma fiyatı? Fenerbahçe yeni forması ne kadar? Fenerium FB forması kaç TL? Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği yeni formaları sonunda tanıtıldı. Birbirinden ünlü isimler tarafından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda tanıtılan formalar taraftarlar tarafından oldukça fazla beğeni aldı. Yeni sezona sportif açıdan yeni bir yapılanmayla girecek olan Fenerbahçe'de taraftarlar da forma alımı ile takımlarına destek olacak. Peki Fenerbahçe yeni sezon (2022-2023) forma fiyatı ne kadar?

Süper Lig ekipleri yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Sıkı bir kampa giren takımlar bir yandan hazırlık maçları yaparken diğer yandan da takımlarına ait formaları tanıtmaya başladı. Fenerbahçe Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda giyeceği yeni formalarını tanıttı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Fenerbahçe formalarını ünlü isimler tanıttı. Taraftarlar tarafından oldukça beğenilen yeni sezon formaların satış fiyatları ise oldukça merak edilmeye başlandı.

Fenerbahçe yeni forması ne kadar?

Fenerbahçe'nin yeni sezon forma fiyatları belli oldu. Fenerbahçe 2022-2023 sezonu forma fiyatı 629 TL olarak açıklandı.

2022-2023 sezonu Fenerbahçe forma fiyatı?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç forma tanıtımında yaptığı açıklamada "Taraftarlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Onların gücü, sevgisi ve aşkı, dünyada eşi benzeri olmayan seviyede. Bunu da her sene gösteriyorlar. Sizlerden ricam, bu sene satış rekoru kıralım. Geçtiğimiz sezon rekoru kırdık. En çok 2012-2013 sezonunda forma satmışız. Kendi mağazalarımızdan 350 bin satış yapmışız. Geçen sezon 352 bin 348 adet satış yaptık. Fenerbahçe artık dizayn konusunda çok daha özgür. Bundan sonraki sezonun dahi formalarını neredeyse hazırladık. 72 gram olan bu formalarda çok ileri teknoloji kullanılıyor. Bu sene bu formalardan 5 bin adet satacağız, fiyatı 1907 TL olacak. Diğer formalar ise 629 TL olacak” dedi

Fenerbahçe yeni sezon forma özellikleri?

Yeni sezon formalarını tanıtan Fenerbahçe'de yeni sezon formalarına ilgi oldukça fazla. Tasarımı ve kesimi ile günlük hayatta da rahatça kullanılabilecek özellikte alan formalarıda kalsik çubuklu özelliğinden vazgeçilmedi. İç saha forması olarak nitelendirilen çubuklu formada her bir çubuğun arasındaki beyaz çizgi dikkat çekiyor. Deplasman forması ise Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden Cihat Arman'a saygı niteliği taşıyor. Bu sezon giyilecek üçüncü forma ise günlük giyimde kullanılabilecek çizgilere sahip.