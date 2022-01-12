2022-2023 özel okul zammı ne kadar? Özel okul zammı yüzde 36 mı olacak? Özel okul (kolej) 2022 zammı en fazla yüzde 36 mı olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel okul zamlarına ilişkin önemli açıklamalar geldi. Erdoğan açıklamasında özel okul zam oranının yüzde 36 olduğunu duyurdu. Çocuklarını özel okula gönderen aileler 2022-2023 senesinde özel okul ve kolej yıllık ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyordu. Son olarak Türkiye Özel Okullar Derneği'nden (TÖZOK) özel okul zammına ilişkin açıklama yapılmış ancak bu açıklama daha sonra geri çekilmişti.

Özel okul zammı yüzde 36 mı olacak? Özel okul (kolej) 2022 zammı en fazla yüzde 36 mı olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel okul zamlarına ilişkin önemli açıklamalar geldi. Erdoğan açıklamasında özel okul zam oranının yüzde 36 olduğunu duyurdu. Çocuklarını özel okula gönderen aileler 2022-2023 senesinde özel okul ve kolej yıllık ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyordu. Son olarak Türkiye Özel Okullar Derneği'nden (TÖZOK) özel okul zammına ilişkin açıklama yapılmış ancak bu açıklama daha sonra geri çekilmişti.

Cumhurbşkanı TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada özel okul zamlarının ne kadar olduğunu açıkladı.

Özel okul zammı yüzde 36 mı olacak?

Erdoğan açıklamasında "Özel okul ücretlerindeki artışı enflasyon seviyesiyle sabitledik." dedi. Erdoğan özel okul zam oranının yüzde 36 olduğunu duyurdu.

Özel okul (kolej) 2022 zammı en fazla yüzde 36 mı olacak?

Erdoğan'ın açıklamasına göre 2022-2023 sensinde özel okuıl ve kolej ücretlerine maksimum yüzde 36 oranında zam yapılacak.

Türkiye Özel Okullar Derneği açıklama yapmıştı

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) özel okul ücretleri için azami fiyat artışını yüzde 62,98 olduğunu duyurdu. TÖZOK'un açıklamadasında şu ifadelere yer verildi: "MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62,98 olduğu görülmektedir. Kurumlarımız velilerini ve çalışanlarını göz önüne alarak azami dikkatle bütçe yapacak ve kendi artış oranlarını yayınlayacaklardır."

Özel okul nedir?

Özel okul, yerel veya merkezi hükûmetler tarafından işletilmeyen okullardır. Bu şekilde kendi öğrencilerini seçme hakları vardır. Bu okullarda eğitim-öğretim genellikle belli bir ücret karşılığında verilmektedir. Bunun yanı sıra bazı başarılı öğrenciler burs alarak bu okullara ücretsiz olarak devam etme şansı da yakalayabilirler. Ayrıca devlet tarafından sağlanan katkı payı ile çocuklarını özel okullara göndermek isteyen velilere maddi destek sağlamaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.