2022-2023 özel okul (kolej) zammı ne kadar? 2022 kolej ve özel okullara ne kadar zam gelecek? Ülkemizde yüz binlerce öğrenci özel okullarda eğitimlerine devam ediyor. Son zamanlarda gelen peş peşe zamlar kolej ve özle okul ücretlerinin de artmasına neden oldu. 2021-2022 dönemi için özel okul fiyatlarında bir değişiklik olmayacak ancak 2022-2023 döneminde özel okullara ciddi oranda zam gelecek. Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) özel okul ücretleri için azami fiyat artışını yüzde 62,98 olduğunu duyurdu.

Çocuklarını özel okula gönderen aileler hayat pahalılığının arttığı ve her şeye peş peşe zam geldiği şu günlerde okul ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Özel okul ve kolejlerle ilgili yeni yılda yapılacak azami zam oranı Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) tarafından açıklandı. 2022-2023 özel okul (kolej) zammı ne kadar? 2022 kolej ve özel okullara ne kadar zam gelecek? sorusu pek çok veli tarafından sorulmaya başlandı. İşte 2022 yılı özel okul ve kolejlere yapılacak azami zam oranı...

2022-2023 özel okul (kolej) zammı ne kadar?

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) özel okul ücretleri için azami fiyat artışını yüzde 62,98 olduğunu duyurdu. TÖZOK'un açıklamadasında şu ifadelere yer verildi: "MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62,98 olduğu görülmektedir. Kurumlarımız velilerini ve çalışanlarını göz önüne alarak azami dikkatle bütçe yapacak ve kendi artış oranlarını yayınlayacaklardır."

Özel okul nedir?

Özel okul, yerel veya merkezi hükûmetler tarafından işletilmeyen okullardır. Bu şekilde kendi öğrencilerini seçme hakları vardır. Bu okullarda eğitim-öğretim genellikle belli bir ücret karşılığında verilmektedir. Bunun yanı sıra bazı başarılı öğrenciler burs alarak bu okullara ücretsiz olarak devam etme şansı da yakalayabilirler. Ayrıca devlet tarafından sağlanan katkı payı ile çocuklarını özel okullara göndermek isteyen velilere maddi destek sağlamaktadır.

Kolej nedir?

Kolej, Fransızca collège sözcüğünden Türkçeye geçmiş olan bir sözcüktür. Öğretim uygulamasında yabancı bir dil öğretimine ağırlık veren okullara, bazı meslek okullarına (Polis Koleji, sağlık koleji gibi) veya ilköğretim ve lise eğitimini kapsayan özel okullara kolej denir.

Batı ülkelerinde kolej kelimesi (collège) çok değişik anlamlarda kullanılır. Kelimenin kökeni Latincede kol (kolektif/birlikte anlamında) ve lege (lego: "kendim seçiyorum" ya da legal:kanuni/kurallı anlamında) sözcüklerinin kökünün birleşiminden gelir. Aynı kurallara uyma konusunda anlaşmış bir topluluk anlamı taşımasından, aynı özellileri taşıyan gönüllüce bir araya gelmiş ve bilim meslek beceri ortakliği içinde olan çok değişik gruplar için kullanılır. Birçok lise, yüksek okul, ögrenci yurdu, üniversite ve hatta mesleki birlikler, adında kolej kelimesini taşımaktadır. İrlanda ve ABD'de kolej, günlük konuşmada genel anlamda lise üstü yüksek eğitim olarak kullanılır. ABD'de kurum ismi olarak kolej genellikle lisans seviyesinde derece veren yüksek okul demektir. Avustralya'da üniversite öncesi iki yıla da kolej denir.

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