Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin 2022 ve 2023 yıllarında alacakları zam oranı belli oldu. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ile sendikalar arasında anlaşma sağlandı. Anlaşma sonrası memurlar aldıkları maaşlara ne kadar zam yapıldığını araştırmaya başladı. Peki 2022-2023 net en düşük memur maaşı ne kadar oldu? En düşük (polis-öğretmen) maaşı kaç lira oldu? 2022 yılında memur (öğretmen, polis, hemşire) maaşları ne kadar olacak?

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin 2022 ve 2023 yıllarında alacakları zam oranı belli oldu. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ile sendikalar arasında anlaşma sağlandı. Anlaşma sonrası memurlar aldıkları maaşlara ne kadar zam yapıldığını araştırmaya başladı. Peki 2022-2023 net en düşük memur maaşı ne kadar oldu? En düşük (polis-öğretmen) maaşı kaç lira oldu? 2022 yılında memur (öğretmen, polis, hemşire) maaşları ne kadar olacak?

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ile sendikalar arasında uzalaşı sağlandı. Anlkaşmaya göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, memur sendikalarıyla vardıkları anlaşmaya göre kamu personelinin 2022-2023 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranlarının yüzde 30 ile 35 arasında değiştiğini belirtti. 2022-2023 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? En düşük (polis-öğretmen) maaşı kaç lira oldu?

2022-2023 en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Memurların 2022-2023 yılına ilişkin olarak zamları belli oldu. En düşük memur maaşı 2 yıllık toplam zam artış oranı yüzde 31 oldu. 2 yılda 1352 lira maaşlarında fark olmuş olacak. En düşük memur maaşı 4348 liradan 5700 liraya yükselmiş oldu.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan buradaki konuşmasında memur ve memur emeklilierine yapılan zamlar hakkında fikirlerini paylaşırken “2022-2023 yılları için memur maaşlarındaki artış oranı ortalama yüzde 31,2 ve miktar olarak 1352 lira olarak gerçekleşmiştir. En düşük memur maaşı 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya yükselmiştir. Kamu işçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. Dün imzalanan kamu çalışanlarımıza yönelik toplu sözleşmenin ülkemize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." İfadelerini kullandı.

2021 yılı memur maaşları

Temmuz 2021 itibarıyla memurların aile yardımı dahil net maaşları



Unvanlar Derece 21 Ocak 21 Temmuz

Genel Müdür 1/4 14.917 16.110

Şube Müdürü (Üniv.Mezunu) 1/4 7.862 8.493

Memur (Üniv. Mezunu) 9/1 4.866 5.243

Öğretmen 1/4 6.074 6.553

Kaymakam 1. Sınıf 1/4 13.671 14.792

Başkomiser 3/1 7.858 8.488

Polis Memuru 8/1 6.883 7.431

Uzman Doktor 1/4 9.337 10.093

Hemşire (Üniv. Mezunu) 5/1 5.893 6.357

Mühendis 1/4 8.025 8.669

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 5.063 5.456

Profesör 1/4 12.881 13.936

Araştırma Görevlisi 7/1 7.621 8.231

Vaiz 1/4 6.311 6.810

Avukat 1/4 7.663 8.277

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