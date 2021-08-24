2022-2022 Polis maaş zammı ne kadar? Polis maaşlarına zam yüzde kaç yapıldı? 2022-2023 memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Hükümet ile sendikalar toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya vardı. Hükümet 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi için 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Polisler de kendi maaşlarına ne kadar zam yapıldığını merak edip araştırmaya başladı. Peki 2022 polis zamlı maaşları ne kadar oldu?

2022-2022 Polis maaş zammı ne kadar? Polis maaşlarına zam yüzde kaç yapıldı? 2022-2023 memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Hükümet ile sendikalar toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya vardı. Hükümet 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi için 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Polisler de kendi maaşlarına ne kadar zam yapıldığını merak edip araştırmaya başladı. Peki 2022 polis zamlı maaşları ne kadar oldu?

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlamıştı. Toplu sözleşme görüşmeleri sendikalar ve hükümetin anlaşması ile sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme müzakerelerinin sonucunu bugün açıkladı. Bakan Bilgin " 2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon, ikinci yarısı için yüzde 7 artı enflasyon toplamda yüzde 12'lik bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim. 2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci altı ayında yüzde 6 zam yapılacak. Zam oranlarına enflasyon farkları da uygulanacak " açıklamasını yaptı.

2022 POLİS MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Yüz binlerce polis maaşlarına ne kadar zam yapıldığını araştırıyor. Memurlar temmuz ayında maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı aldılar. Temmuz zam farkı ile birlikte Polis memuru (8/1) 6.859 maaşı 7232,81 TL'ye çıkmıştı. Yeni zam oranları ise belli oldu. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

POLİS NEDİR?

Polis, halkın emniyetini sağlamak ve ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirler almak üzere görev yapan kamusal hizmet birimi. Polis birimleri amaç ve sorumluluklarını gerçekleştirmek üzere bilgi toplar, değerlendirir, yetkili mercilere veya kullanma alanlarına ulaştırır ve devletin istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapar.

Tüm ülkelerde polis kuvvetlerine veya polise benzer yetkiler ile donatılmış diğer güvenlik birimlerine rastlanır. Birimine bağlı olarak polisler üniformalı veya sivil kıyafetli olabilir. Görevin türüne göre, tabanca gibi hafif silahları veya ağır askeri silahları kullanma yetkisine sahip olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.