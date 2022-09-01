2022/2 İller Arası Aile Hekimliği Yerleştirme kurası sonuçları | İsim Listesi | Kura Canlı İzle | 2022/2 İller Arası Aile Hekimliği Yerleştirme kurası 1 Eylül 2022 tarihinde noter huzurunda yapıldı. Bilkent Yerleşkesinde çekilen kura sonuçlarına göre kazananların isim listesi yayınlandı. Kura çekilişi Sağlık Bakanlığı'nın resmi Youtube kanalından da canlı yayınlandı.

2022/2 İller Arası Aile Hekimliği Yerleştirme kurası sonuçları | İsim Listesi | Kura Canlı İzle | 2022/2 İller Arası Aile Hekimliği Yerleştirme kurası 1 Eylül 2022 tarihinde noter huzurunda yapıldı. Bilkent Yerleşkesinde çekilen kura sonuçlarına göre kazananların isim listesi yayınlandı. Kura çekilişi Sağlık Bakanlığı'nın resmi Youtube kanalından da canlı yayınlandı.

24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre, mezkûr Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre belirlenen münhal yerler için aşağıda belirtilen şartlar ve belirlenen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında hizmet puanı ve tercih sırası ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

2022/2 İller Arası Aile Hekimliği Yerleştirme kurası sonuçları

22.08.2022 - 23.08.2022 tarihleri arasında alınmış olan itirazlar incelenmiş olup değerlendirme sonuçları Personel Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilmiştir. Kura çekilişi 01.09.2022 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacağından kuraya katılımcı alınmayacaktır.

Başvuru şartları

1- İller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine sözleşmeli olarak görev yapan aile hekimleri ile

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 04/02/2020 tarih ve 2020/1 sayılı

“Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu genelgesi doğrultusunda muvafakatı

uygun görülen diğer hekimler başvurabilecektir. Başvuruda bulunacak adaylar fiilen görev

yaptığı ildeki münhal birimleri tercih edemeyecektir.

2- Halen Aile hekimi pozisyonunda görev yaptığı ilde fiilen 1 (bir) yıl süreyle çalışmayan aile

hekimleri, aile hekimliği yerleştirme işlemine başvuramayacaktır. Son başvuru tarihi

itibariyle bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet Hizmeti Yükümlüsü (DHY) ve 4924 sayılı Kanun

kapsamında görev yapanların ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında

sözleşmeli olarak çalışanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (DHY, son başvuru tarihi

itibariyle sonlandırılmış olmalıdır.)

4- Aile hekimliği pozisyonunda görev yapmakta iken bulunduğu ilde usulüne uygun olmayan

şekilde sözleşmesini feshedenler 1 (bir) yıl süreyle iller arası aile hekimliği yerleştirme

kurasına başvuramayacaktır.

5- Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin 9 uncu fıkrasına istinaden, Aile

hekimi pozisyonunda görev yapmakta iken iller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine

katılan, fakat yerleştirildiği farklı ildeki birimde görevine başlamayan aile hekiminin çalıştığı

ildeki sözleşmesi feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle aile hekimliği yerleştirmesine başvuramaz.

6- İl içinde yapılan aile hekimliği yerleştirme sonucunda kamu dışı aile hekimliği pozisyonlarına

yerleşen ve halen aile hekimi olarak görev yapan personel tercih ettiği ilde kamu dışı aile

hekimi kontenjanı var ise başvurabilecektir.