2021 YLSY yüksek lisans, doktora yurtdışı eğitim başvurusu | MEB YLSY yurt dışı lisansüstü başvurusu ne zaman başlayacak?

2021 YLSY yüksek lisans, doktora yurtdışı eğitim başvurusu | Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 yılında 358 öğrenciyi lisansüstü eğitimi kapsamında yurt dışına gönderecek. Eğitimlerini yurtdışında devam etmek isteyen adaylar MEB'in YLSY yurtdışı lisansüstü (doktor, yüksek lisans) eğitim programına başvurmak için sabırsızlanıyor. Peki MEB YLSY yurt dışı lisansüstü başvurusu ne zaman başlayacak? MEB YLSY lisansüstü üniversite öğrenimi başvuruları son gün ne zaman?

2021 YLSY yüksek lisans, doktora yurtdışı eğitim başvurusu | Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 yılında 358 öğrenciyi lisansüstü eğitimi kapsamında yurt dışına gönderecek. Eğitimlerini yurtdışında devam etmek isteyen adaylar MEB'in YLSY yurtdışı lisansüstü (doktor, yüksek lisans) eğitim programına başvurmak için sabırsızlanıyor. Peki MEB YLSY yurt dışı lisansüstü başvurusu ne zaman başlayacak? MEB YLSY lisansüstü üniversite öğrenimi başvuruları son gün ne zaman?

MEB her yıl yüzlerce yüksek lisas seviyesindeki öğrenciyi yurt dışında eğitim almaya gönderiyor. Adaylar yurt dşında eğitimlerine devam etmek için MEB'in YLSY uygulamasına başvuruyor. 2021 yılında da MEB 358 öğrenciyi lisansüstü eğitimi kapsamında yurt dışına gönderecek. Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursuyla eğitimlerine yurt dışında devam ettirmek isteyen adaylar 2021 YLSY yüksek lisans, doktora yurtdışı eğitim başvurusu başladı mı? MEB YLSY yurt dışı lisansüstü başvurusu ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor.

MEB YLSY yurt dışı lisansüstü başvurusu ne zaman başlayacak?

Millî Eğitim Bakanlığınca, 1416 sayılı Kanun uyarınca YLSY Programı (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme) kapsamında Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere 358 öğrenci, yurt dışına gönderilecek. Yurt dışına gönderilecek öğrenciler, 22 farklı üniversite ve 13 farklı kamu kurumu adına öğrenim görecek.

2021 YLSY başvurularının başlayacağı tarih açıklandı

MEB'den yapılan açıklama şöyle denildi:

Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Bakanlığımızca verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına öğrenci gönderilmektedir. Bu doğrultuda 2021 YLSY kapsamında resmî burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 358 öğrenci gönderilecektir.

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemlerini 21 Ekim - 1 Kasım 2021 tarihleri arasında (Başvurular 01 Kasım 2021 tarihinde saat 17.00'de sona erecektir) Bakanlığımızın http://rebus.meb.gov.tr (REBUS - Resmî Burslu Öğrenci Sistemi ) internet adresinden "T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarasını" kullanarak yapacaklardır. REBUS "YLSY Başvuru Ekranı" 21 Ekim 2021 tarihinde adaylara açılacaktır.

2021 YLSY süreci ve kontenjanlara ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için başvuru yapacak adayların duyuru ekinde yer alan 2021 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ile Tercih Tablosu´nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adayların 2021 YLSY Tercih Tablosunda yer alan "Tamamlanacak Öğrenim Seviyesinde" öğrenim görmeleri gerekmektedir. Adayların bu doğrultuda başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir.

Adaylar Başvuru, seçme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin sorularını [email protected] e-posta adresini kullanarak Bakanlığımıza iletebilirler.

2021 YLSY tercih kılavuzu

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