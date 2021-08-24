2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS sınavına ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavı olan YKS sınavında milyonlarca aday ter döktü. İyi bir üniversitede ve iyi bir bölümde eğitimlerine devam etmek isteyen adaylar YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercihlerini tamamladı. 2021 YKS yerleştirme tercihleri 20 Ağustos'ta sona erdi. Milyonlarca üniversiteli adayı YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki 2021 YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS sınavına ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavı olan YKS sınavında milyonlarca aday ter döktü. İyi bir üniversitede ve iyi bir bölümde eğitimlerine devam etmek isteyen adaylar YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercihlerini tamamladı. 2021 YKS yerleştirme tercihleri 20 Ağustos'ta sona erdi. Milyonlarca üniversiteli adayı YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki 2021 YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

2021 YKS sınavına 4 milyondan fazla adaya katıldı. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra adayları üniversite tercih telaşı sardı. 5 Ağustos'ta başlayan YKS üniversite tercihleri 20 Ağustos'ta sona erdi. ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarını açıklamasını bekleyen üniversiteli adayları 2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

YKS sınavına giren milyonlarca aday tercihlerini tamamladı. YKS tercihlerinin sona ermesiyle adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. 2021-2022 döneminde üniverstilerde yüz yüze eğitimlerin de başlamasıyla öğrenciler sonuçların bir an önce açıklanmasını ve üniversitelerine kavuşmak istiyor.

2021 YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılmıştı. 2020 YKS tercihl sonuçları ise 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Yani geneç sene yerleştimretercih süresi sona erdikten 12 gün sonra üniversite yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. 2021 YKS üniversite tercihhlerinin de 20 Ağustos'ta sona erdiği düşünülürse YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos'un sonu gibi açıklanması muhtemel.

YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Bu yıl tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak olan üniversite kayıtları 31 Ağustos tarihinde elektronik olarak başlayacak.

Üniversite tercihlerinde bir bölüme yerleşen öğrenciler elektronik kayıt yaptıracak. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

YKS'ye kaç kişi girdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021-YKS) tüm oturumlarına başvuran toplam aday sayısı 4 milyon 504 bin 559, sınava giren aday sayısı 4 milyon 149 bin 36, sınava girmeyen aday sayısı 355 bin 523, sınavı geçersiz sayılan aday sayısı 296 ve sınavı geçerli aday sayısı 4 milyon 148 bin 740 oldu.

YKS'de kaç kişi barajı geçemedi

Başarı puan yüzdelerine göre ise, TYT'ye katılan adayların yüzde 68'i 150 puan ve üzeri alarak barajı geçti.

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

YKS öncesi benzer adlı Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı şeklinde iki sınav vardı. Adaylar haziran ayındaki LYS'ye (alan sınavları) girebilmek için mart ayındaki YGS'de (baraj sınavı) herhangi bir puan türünde 180 ham puan almak zorundaydı. 150-179 puan arasındakiler önlisans programlarına başvurabilirken 150 puan altı ise tercih yapamazdı. 7 yıllık sistemin değiştirilmesi, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liseye geçiş sınavı olan TEOG'un kaldırılması gerektiğini söylemesi ve TEOG'un kısa süre sonra kaldırılmasından sonra gündeme geldi. YGS ve LYS'yi kaldırarak YKS'yi getiren sistem 12 Ekim 2017'de açıklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.