2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Ek yerleştirme ne zaman başlayacak? Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek açıklamada. 2021 YKS sınavına giren adaylar üniversite tercih işlemlerini tamamladı. 20 Ağustos'ta tamamlanan tercihlerin sonuçları merakla bekleniyor. 2020 yılında YKS tercihleri bittikten kısa bir süre sonra sonuçlar açıklanmıştı. Peki 2021 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına dair detaylar...

2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Ek yerleştirme ne zaman başlayacak? Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek açıklamada. 2021 YKS sınavına giren adaylar üniversite tercih işlemlerini tamamladı. 20 Ağustos'ta tamamlanan tercihlerin sonuçları merakla bekleniyor. 2020 yılında YKS tercihleri bittikten kısa bir süre sonra sonuçlar açıklanmıştı. Peki 2021 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına dair detaylar...

2021 YKS sınavına 4.5 milyondan fazla aday katıldı. ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavı olan YKS'de barajı geçenler üniversite tercihlerini 20 Ağustos'ta tamamladı. Tercihlerini tamamlayan adaylar sonuçların açıklanmasını beklior. Peki 2021 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Üniversite yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bir kaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 YKS tercihleri 20 Ağustos'ta sona erdi. 2020 YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılmış sonuçlar ise 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Yani 2020 yılında YKS tercihleri bitiminden 12 gün sonra YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Bu yıl YKS tercihlerinin 20 Ağustos'ta sona erdiği düşünülürse YKS yerleştirme sonuçlarının 10-12 gün sonra açıklanması beklenebilir.

Ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

Ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağı da merak edilen bir başka konu. Ek yerleştirmeler YKS 1. yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra boş kalan kontenjanların hesaplanmasından sonra başlayacak. Boş kontenjanlar için daha sonra ek yerleştime başvuruları alınacak.

Barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak?

AYT'de180 barajını geçenlerin başvurabileceği ek tercih dönemi başlayacak. Ortalama 20 gün sürecek ek tercih döneminin ardından da ikinci ek tercih dönemine geçilecek. Boş kontenjanlar için baraj puanı düşürülerek, yeni bir tercih havuzu oluşturulacak ve yeni sıralama yapılacak. İkinci ek yerleştirmenin ekim ayının başında tamamlanması bekleniyor. Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.