2021 YKS üniversite tercih sonuçları pazartesi açıklanacak mı? YKS sınavına giren milyonlarca aday tercih işlemlerini tamamladı ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Her gün milyonlarca kişi 'YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı?' sorusunu soruyor. ÖSYM Başkanı Aygün üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağın dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Aygün sonuçların hafta içi açıklanacağını duyurdu. Peki YKS üniversite sonuçları bugün (pazartesi) açıklanır mı?

2021 YKS üniversite tercih sonuçlar pazartesi açıklanacak mı? YKS sınavına giren milyonlarca aday tercih işlemlerini tamamladı ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Her gün milyonlarca kişi "YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusunu soruyor. ÖSYM Başkanı Aygün üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağın dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Aygün sonuçların hafta içi açıklanacağını duyurdu. Peki YKS üniversite sonuçları bugün (pazartesi) açıklanır mı?

4.5 milyondan fazla kişi 2021 yılında yapılan YKS sınavında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar 5 Ağustos'ta üniversite tercihlerine başladı. 20 Ağustos'da YKS üniversite tercih işlemşeri sona erdi. Adaylar üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki 2021 YKS üniversite tercih sonuçlar pazartesi açıklanacak mı? YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

2021 YKS üniversite tercih sonuçları pazartesi açıklanır mı?

Son olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

2021 YKS üniversite tercih sonuçlarının ne zaman hangi günde açıklanacağına dair net bir açıklama yok. Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılmıştı. 2020 YKS tercihl sonuçları ise 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Yani geçen sene yerleştimretercih süresi sona erdikten 12 gün sonra üniversite yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. 2021 YKS üniversite tercihhlerinin bir kaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.