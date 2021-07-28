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TIMETURK / GENEL / 2021 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS yerleştirmeleri başladı mı?

2021 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS yerleştirmeleri başladı mı?

2021 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS yerleştirmeleri başladı mı? Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2021 YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler şimdi de tercih sürecine girdi. İyi bir üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adaylar üniversite tercihlerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. YKS tercihleri ile ilgili ÖSYM Başkanı Aygün'den açıklama geldi.

5 Saat Önce
2021-07-28 08:21:33
2021 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS yerleştirmeleri başladı mı?

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2021 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS yerleştirmeleri başladı mı? Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2021 YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler şimdi de tercih sürecine girdi. İyi bir üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adaylar üniversite tercihlerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. YKS tercihleri ile ilgili ÖSYM Başkanı Aygün'den açıklama geldi.

YKS sınavında ter döken milyonlarca adayın beklediği gelişme bu sabah yaşandı. ÖSYM beklenen 2021 YKS sonuçlarını açıkladı. YKS sonuçları kimilerini sevindirirken kimilerini de üzdü. Üniversite hayalini taze tutan adaylar YKS tercihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte 2021 YKS tercihlerinin başlayacağı tarih..

2021 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

2021 YKS tercih süreci ile ilgili takvim belli oldu. ÖSYM Başkanı Aygün YKS tercihlerine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

YKS'ye kaç kişi katıldı?

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumuna ilişkin, "Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 592 bin 579 aday katılacak. TYT'ye engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda toplam 10 bin 231 engelli aday girecek. TYT'de 420 bin 178 kişi görev alacak." bilgisini paylaştı.

Aygün, "27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak 2. oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 781 bin 760 aday katılacak. AYT'ye 6 bin 799 engelli aday girecek. AYT'de 282 bin 484 kişi görev alacak. 27 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek 3. oturum olan Yabancı Dil Testinde (YDT) ise 130 bin 522 aday sınava girecek. YDT'ye 512 engelli aday katılacak." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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