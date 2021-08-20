2021 YKS tercihleri bitti mi? 2021 ek yerleştirme ne zaman?

Milyonlarca kişi 2021 YKS sınavında iyi bir bölümde üniversite eğitimi görebilmek için ter döktü. YKS üniversite tercihlerini henüz yapmayan adaylar 2021 YKS 2021 YKS tercihleri bitti mi? sorusuna yanıt arıyor. YKS tercihleri 5 Ağustos 2021'de başladı. Daha önce 13 Ağustos'ta biteceği açıklanan YKS tercihlerinin son günü 20 Ağustos'a çekilmişti. Adaylar 23 Ağustos saat 23.59'a kadar tercihte bulunabilecek. Tercihlerini yapanlar ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağı da araştırıyor. Peki 2021 ek yerleştirme ne zaman? Ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak?

Milyonlarca kişi 2021 YKS sınavında iyi bir bölümde üniversite eğitimi görebilmek için ter döktü. YKS üniversite tercihlerini henüz yapmayan adaylar 2021 YKS 2021 YKS tercihleri bitti mi? sorusuna yanıt arıyor. YKS tercihleri 5 Ağustos 2021'de başladı. Daha önce 13 Ağustos'ta biteceği açıklanan YKS tercihlerinin son günü 20 Ağustos'a çekilmişti. Adaylar 23 Ağustos saat 23.59'a kadar tercihte bulunabilecek. Tercihlerini yapanlar ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağı da araştırıyor. Peki 2021 ek yerleştirme ne zaman? Ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak?

2021 yılında yapılan YKS sınavına4.5 milyondan fazla öğrenci katıldı. Öğrencilerin geleceğini etkileeyn en önemli sınavlardan biri olan YKS'de üniversite tercih süreci 5 Ağustos'ta başladı. Tercihlerini yapamayan adaylar YKS tercihleri ne zaman bitecek? 2021 YKS tercihleri bitti mi? sorularını sormaya başladı.

YKS tercihleri bitti mi?

2021 YKS üniversite tercihleri 5 Ağustos'ta başladı. YKS tercihleri 20 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

2021 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 YKS üniversite tercihleri 20 Ağustos'ta bitecek. Tercihlerin bitmesinden bir kaç gün sonra YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. ÖSYM kılavuzunda 'Elektronik kayıt 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.' ibaresi yer alıyor. Bu ibareden yola çıkarak YKS tercih sonuçlarının 23 Ağustos Pazartesi günü açıklanması tahmin ediliyor.

YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

2021 YKS tercihleri 5 Ağustos'ta başladı 20 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar. Tercih süreci sona erdikten sonra üniversitelerin dolmayan kontenjanları hesaplanacak ve ek yerleştirme için yeniden tercih işlemleri başlayacak. 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak. Ancak 2021 ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağına dair ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yok. Öncelikle YKS 1. yerleştirme sonuçlarının açıklanması gerekiyor.

Baraj altında kalanlar ne zaman tercih yapacak?

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Üniversiteye yerleşen ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?

İlk tercihlerde tercih yapıp da bir üniversite bölümününe yerleşen adaylar ek yerleştirmelerde tercih yapamaz. Ayrıca YKS'ye girip tercih yapmaya hak kazanmasına rağmen hiç tercih yapmayan adaylar da ek yerleştirmede tercih yapamaz.

AÖF'ye yerleşen adaylar ek yerleştirme tercihi yapabilir mi?

Önceki yıllarda açıköğretimin kontenjan sınırlaması bulunmayan bölümleri olduğundan bu bölümlere yerleşen adaylar ek yerleştirmelerde de tercih hakkına sahipti. Fakat artık açıköğret açık imin kontenjan sınırlaması olmayan programları bulunmuyor. Dolayısıyla AÖF'nin herhangi bir bölümüne ilk yerleştirmede yerleşen adaylar ek yerleştirmede tercih hakkı elde edemezler.

Açıköğretime yerleşenlerin ek yerleştirme hakkı var mı?

Önceden kontenjan sınırlaması olmayan açıköreğim bölümlerine yerleşen adayların ek yerleştirmede tercih hakkı bulunuyordu. Ancak şimdi tüm AÖF bölümlerinde kontenjan sınıdır bulunuyor. Kontenjan sınırı olan AÖF bölümlerine yerleşen adaylar ek yerleştirme tercihi yapamaz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.