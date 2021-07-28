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TIMETURK / GENEL / 2021 YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri nereden, nasıl yapılacak?

2021 YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri nereden, nasıl yapılacak?

2021 YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri nereden, nasıl yapılacak? 2021 YKS sonuçları ÖSYM tarafından 28 Temmuz sabahı açıklandı. Milyonlarca kişi YKS'den kaç puan aldığını öğrenmek için ÖSYM'nin sitesine akın etti. Sonuçlarını öğrenen adaylar için şimdi de tercih maratonu başlıyor. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri nasıl yapılacak? YKS tercihleri okullardan mı yapılacak?

4 Saat Önce
2021-07-28 09:06:15
2021 YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri nereden, nasıl yapılacak?

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2021 YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri nereden, nasıl yapılacak? 2021 YKS sonuçları ÖSYM tarafından 28 Temmuz sabahı açıklandı. Milyonlarca kişi YKS'den kaç puan aldığını öğrenmek için ÖSYM'nin sitesine akın etti. Sonuçlarını öğrenen adaylar için şimdi de tercih maratonu başlıyor. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri nasıl yapılacak? YKS tercihleri okullardan mı yapılacak?

2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih süreci başlayacak. Tercih yapmak için sabırsızlanan üniversiteli adayları YKS tercihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. YKS tercihleri ile ilgilş ÖSYM Başkanı Aygün'den açıklama geldi. Peki 2021 YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri nereden, nasıl yapılacak?

YKS yerleştirme tercihleri başladı mı?

YKS yerleştirme tercihleri ile ilgili açıklama ÖSYM Başkanı Aygün'den geldi. YKS sonuçlarının açıklanmasından kısa süre sonra gelen açıklamada YKS tercihlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Aygün açıklamasında şunları belirtti "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim."

YKS barajı kaç? Tercih için kaç puan almak gerekiyor?

YKS'de baraj uygulması var. Barajı geçemeyen adaylar üniversite için tercih yapamıyorlar. Peki YKS barajı kaç? Tercih için kaç puan almak gerekiyor? TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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