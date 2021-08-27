2021 YKS tercih sonuçları hafa sonu açıklanır mı? YKS yerleştirmeleri açıklandı mı? 4.5 milyondan fazla kişi 2021 YKS sınavına ter döktü. Barajı geçen adaylar 2021 YKS tercihlerini tamamladı ve sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Hemen hemen her gün YKS tercih sonuçlarının açıklandı mı sorusunu yanıt arayan üniversiteli adaylarına ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Halis Aygün 2021 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. İşte 2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...

2021 YKS tercih sonuçları hafa sonu açıklanır mı? YKS yerleştirmeleri açıklandı mı? 4.5 milyondan fazla kişi 2021 YKS sınavına ter döktü. Barajı geçen adaylar 2021 YKS tercihlerini tamamladı ve sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Hemen hemen her gün YKS tercih sonuçlarının açıklandı mı sorusunu yanıt arayan üniversiteli adaylarına ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Halis Aygün 2021 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. İşte 2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Milyonlarca aday 2021 yılında yapılan YKS sınavında iyi bir üniversitede okumak için ter döktü. YKS sınavlarının açıklanmasından sonra 5 Ağustos'ta başlayan üniversite tercihleri 20 Ağustos'ta tamamlandı. Ünversite tercihlerini tamamlayan adaylar ÖSYM'den tercih sonuçlarını açıklamasını bekliyor. Peki YKS üniversite yerleştirmeleri açıklandı mı? 2021 YKS tercih sonuçları hafa sonu açıklanır mı? ÖSYM Başkanı Aygün 2021 üniversite yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

2021 YKS tercih sonuçları hafa sonu açıklanır mı?

ÖSYM Başkanı Aygün'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

YKS yerleştirmeleri açıklandı mı?

Üniversite yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. YKS tercih sonuçlarının önümüzdeki bir kaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Geçen sene YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılmıştı. 2020 YKS tercih sonuçları ise 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Yani geneç sene yerleştimretercih süresi sona erdikten 12 gün sonra üniversite yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. 2021 YKS üniversite tercihhlerinin de 20 Ağustos'ta sona erdiği düşünülürse YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos'un sonu gibi açıklanması muhtemel.

YKS nedir?

YKS öncesi benzer adlı Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı şeklinde iki sınav vardı. Adaylar haziran ayındaki LYS'ye (alan sınavları) girebilmek için mart ayındaki YGS'de (baraj sınavı) herhangi bir puan türünde 180 ham puan almak zorundaydı. 150-179 puan arasındakiler önlisans programlarına başvurabilirken 150 puan altı ise tercih yapamazdı. 7 yıllık sistemin değiştirilmesi, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liseye geçiş sınavı olan TEOG'un kaldırılması gerektiğini söylemesi ve TEOG'un kısa süre sonra kaldırılmasından sonra gündeme geldi. YGS ve LYS'yi kaldırarak YKS'yi getiren sistem 12 Ekim 2017'de açıklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.