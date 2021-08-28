2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçları nasıl sorgulanır? Milyonlarca kişinin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek açıklamada. 2021 YKS sınavına giren 4.5 milyona yakın aday YKS üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den merakları giderecek açıklama geldi. Aygün yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçları nasıl sorgulanır? Milyonlarca kişinin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek açıklamada. 2021 YKS sınavına giren 4.5 milyona yakın aday YKS üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den merakları giderecek açıklama geldi. Aygün yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavı olan YKS sınavı, ülke genelinde yüzlerce sınav merkezinde ve 4.5 milyondan fazla adayın katılı ile gerçekleşti. Milyonlarca aday iyi bir üniversitede okumak için YKS sınavında ter döktü. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar üniversite tercihlerini tamamladı. Adayların gözü kulağı şimdi ÖSYM'de. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen milyonlarca kişiye ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Peki 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

2021 YKS tercih sonuçları henüz açıklanamadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Üniversite tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

2020 yılında 26 Ağustos'ta tercih sonuçları açıklanmıştı

YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılmıştı. 2020 YKS tercihl sonuçları ise 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Yani geneç sene yerleştimretercih süresi sona erdikten 12 gün sonra üniversite yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. 2021 YKS üniversite tercihhlerinin de 20 Ağustos'ta sona erdiği düşünülürse YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos'un sonu gibi açıklanması muhtemel.

YKS'de kaç kişi barajı geçemedi

Başarı puan yüzdelerine göre ise, TYT'ye katılan adayların yüzde 68'i 150 puan ve üzeri alarak barajı geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.