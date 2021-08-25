2021 YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar? Ek yerleştirme ücreti ne zaman yatırılır? YKS tercihlerinde herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme ile yeniden tercih hakkına sahipler. YKS ek yerleştirme ile bir kez daha tercihlerde bulunan adaylar ek yerleştirme ücretini ödemeleri gerekiyor. YKS ek tercih ücretini ödemeyen adayların tercihler değerlendirmeye alınmayacağı açıklanmıştı.

2021 YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar? Ek yerleştirme ücreti ne zaman yatırılır? YKS tercihlerinde herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme ile yeniden tercih hakkına sahipler. YKS ek yerleştirme ile bir kez daha tercihlerde bulunan adaylar ek yerleştirme ücretini ödemeleri gerekiyor. YKS ek tercih ücretini ödemeyen adayların tercihler değerlendirmeye alınmayacağı açıklanmıştı.

YKS yerleştirme sürecinde 1. yerleştirmelerden sona boş kalan kontenjanlara ikinci yerleştirmeler yapılır. Adaylar ek yerleştirme ile yeniden tercih yaparlar.

2021 YKS ek tercih ücreti ne kadar?

2021 YKS sınav ücretlerine bu sene yaklaşık olarak yüzde 30 oranında bir artış yapıldı. 2020 yılında her bir sınavın ücreti 70 lirayken bu rakam 90 liraya çıktı. Aynı şekilde YKS ek yerleştirme ücretleri de 2020 yılımnda 20 TL olarak açılanmıştı. 2021 yılında ek yerleştirme ücretlerinin ne kadar olacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

YKS ek yerleştirme ücreti ne zaman yatırılır?

Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59'a kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirme işlemine alınmaz. Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.

Ek tercih işlemi yapacak adayların ÖSYM sitesinden tercih bildiriminde bulunmalarının ardından ÖSYM tarafından bildirilen bankalara belirtilen başvuru ücretini yatırmaları gerekmektedir. Şehit ve gaziler ile birinci dereceden yakınları ek tercih başvuru ücreti ödemeksizin başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

YKS ek tercih ücreti internetten yatırılır mı?

2021 YKS ek yerleştirme ücretleri bazı ankaların internet bankacılığından da yatırılabilir. Ek yerleştirme tercihi yapacak olan adaylar bankaya gitmeden ek tercih ücretini internet üzerinden de yatırabilir.

YKS ek yerleştirme ücreti hangi bankadan yatırılır?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

Kimler ek yerleştirmede tercih yapabilir?

1. 2020-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-YKS merkezî

yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

3. 2020-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.