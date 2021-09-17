2021 YKS ek tercih ücreti ne kadar? YKS ek tercih harcı ücreti hangi bankadan ödenir? YKS ek tercih maratonu başladı. ÖSYM yaptığı açıklamada YKS ek tercihlerin 20 Eylül ile 23 Eylül arasında yapılacağını açıkladı. Adaylar ek tercihlerini tamamlamak için önlerinde 6 gün bulunuyor. YKS ilk yerleştirmede herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercih ile üniversiteye yerleşme şansını taze tutuyor. Ek tercih yapmak isteyen adaylar YKS ek tercih ücretlerinin ne kadar olduğunu ve nasıl ödeneceğini araştırıyor.

2021 YKS ek tercih ücreti ne kadar? YKS ek tercih harcı ücreti hangi bankadan ödenir? YKS ek tercih maratonu başladı. ÖSYM yaptığı açıklamada YKS ek tercihlerin 20 Eylül ile 23 Eylül arasında yapılacağını açıkladı. Adaylar ek tercihlerini tamamlamak için önlerinde 6 gün bulunuyor. YKS ilk yerleştirmede herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercih ile üniversiteye yerleşme şansını taze tutuyor. Ek tercih yapmak isteyen adaylar YKS ek tercih ücretlerinin ne kadar olduğunu ve nasıl ödeneceğini araştırıyor.

2021 YKS ek yerleştirme tercihleri için takvim açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada başvuruların 20-23 Eylül arasında yapılacağı belirtildi. YKS el tercih işlemi yapacak olan adaylar harç ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte 2021 YKS ek tercih harç ücreti..

2021 YKS ek tercih ücreti ne kadar?

KS ek yerleştirme ücretleri de 2020 yılımnda 20 TL olarak açılanmıştı. Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

YKS ek yerleştirme ücreti hangi bankadan yatırılır?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

YKS ek yerleştirme ücreti internetten yatırılır mı?

2021 YKS ek yerleştirme ücretleri bazı ankaların internet bankacılığından da yatırılabilir. Ek yerleştirme tercihi yapacak olan adaylar bankaya gitmeden ek tercih ücretini internet üzerinden de yatırabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.