Milyonlarca kişi YKS sınavında iyi bir üniversiteyi kazanabilmek için ter döktü. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihlerini yaptı. İlk yerleştirmelerde herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar için ikinci fırsat niteliğinde ek yerleştirme tercihleri yapılıyor. Ek yerleştirme tercihinde bulunmak isteyen adaylar 2021 YKS ek tercih ücreti ne kadar? YKS ek tercih (ek yerleştirme) ücreti var mı? sorularına yanıt arıyor. Peki 2021 ek yerleştirme ücreti ne kadar oldu? YKS ek tercih ücreti internetten yatırılır mı?

Milyonlarca kişi YKS sınavında iyi bir üniversiteyi kazanabilmek için ter döktü. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihlerini yaptı. İlk yerleştirmelerde herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar için ikinci fırsat niteliğinde ek yerleştirme tercihleri yapılıyor. Ek yerleştirme tercihinde bulunmak isteyen adaylar 2021 YKS ek tercih ücreti ne kadar? YKS ek tercih (ek yerleştirme) ücreti var mı? sorularına yanıt arıyor. Peki 2021 ek yerleştirme ücreti ne kadar oldu? YKS ek tercih ücreti internetten yatırılır mı?

YKS birinci yerleştirmede yerleşemeyen adaylar için bir şans daha var... YKS ek yerleştirmeler ile açık kalan kontenjanlara yeniden yerleştirme yapılıyor. Böylece açıkta kalan aday sayısı daha az oluyor. YKS sınavından sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaylardan yerleştirme ücreti alınır. Peki 2021 YKS ek tercih ücreti ne kadar? YKS ek tercih ücreti var mı?

2021 YKS ek tercih ücreti ne kadar?

2021 YKS sınav ücretlerine bu sene yaklaşık olarak yüzde 30 oranında bir artış yapıldı. 2020 yılında her bir sınavın ücreti 70 lirayken bu rakam 90 liraya çıktı. Aynı şekilde YKS ek yerleştirme ücretleri de 2020 yılımnda 20 TL olarak açılanmıştı. 2021 yılında ek yerleştirme ücretlerinin ne kadar olacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

YKS ek tercih ücreti internetten yatırılır mı?

2021 YKS ek yerleştirme ücretleri bazı ankaların internet bankacılığından da yatırılabilir. Ek yerleştirme tercihi yapacak olan adaylar bankaya gitmeden ek tercih ücretini internet üzerinden de yatırabilir.

2021 YKS sınav ücretine zam geldi

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) adlarıyla ayrı ayrı yapılan sınavlara başvuru ücretleri ise zamlandı. 2020'de her bir sınavın ücreti 70 TL iken bu yıl girilecek sınavlar için başvuru ücreti 90 TL olarak belirlendi. Sınav ücretlerine yapılan yüzde zam yüzde 29 oldu.

YKS ek yerleştirme ücreti hangi bankadan yatırılır?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

Kimler ek yerleştirmede tercih yapabilir?

1. YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-YKS merkezî

yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

3. YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme nedir?

Yks ek yerleştirme süreci üniversite birinci yerleştirme işlemleri sırasında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen veya herhangi bir tercihte bulunmayan adayların başvurabildiği bir süreçtir.

Ek yerleştirme sürecinde birinci yerleştirme işlemlerinde açık öğretim programları, örgün eğitim veren üniversitelerin önlisans ve lisans kontenjanlarına yerleşemeyen öğrenciler ve özel yetenek sınavına girmiş öğrenciler başvuru yapabilmektedir. Ayrıca birinci yerleştirme sürecinde hiç tercihte bulunmamış adaylar da ek kontenjan tercih başvurusunda bulunabilirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.