2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar için ek tercih işlemleri 20 Eylül'de başlamış 23 Eylül'de son bulmuştu. Üniversiteye yerleşmek için ek tercihlerle bir kez daha şansını deneyen adaylar ek tercih sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı ve açıklanacağı tarih net değil.

YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile yüz binlerce öğrenci üniversitelerde kayıt işlemlerini tamamladı ve derslerine başladı. YKS tecihlerinde bir bölüme yerleşemeyen adaylar da ek tercihlerin başlamasını bekliyordu. 2021 YK ek tercih işlemleri 20 Eylül'de başladı ve 23 Eylül'de sona erdi. Ünüversiteli olma hayali kuran adaylar YKS ek yerleştirme ile bu hayallerini taze tutuyor. YKS ek tercih işlemlerini tamamlayanlar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Açıklanacak sonuçlara göre hayatına yön verecek olan adaylar YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor.

2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

2021 YKS ek tercihleri 23 Eylül 2021'de sona erdi. YKS ek tercihlerini tamamlayan adaylar YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sonuçlar henüz açıklanmadı.

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek yerleştirme işlemlerinin sona ermesinin üzerinden daha 1 hafta geçti. YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ancak YKS ek tercih kılavuzunda ek tercih ile üniveristelere kayıt tarihleri belirlenmiş durumda. Buna göre ek tercihlerde yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu bilgiler eşliğine YKS ek tercih sonuçlarının bir hafta içinde açıklanması bekleniyor.

YKS ek terichler nereden öğrenilir?

YKS ek tercih işlemi yapan yüz binlerce aday YKS sonuçlarını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilir. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve şifrenizle girerek YKS ek tercih sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

YKS ikinci ek yerleştirme ne zaman?

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.”

Ek yerleştirme nedir?

YKS ek yerleştirmeler üniversite birinci yerleştirme işlemleri sırasında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen veya herhangi bir tercihte bulunmayan adayların başvurabildiği bir süreçtir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.