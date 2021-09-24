2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye yerleşemeyen binlerce kişi ek tercihlerin başlamasını dört gözle bekliyordu. 20 Eylül'de başlayan ek tercih işlemleri 23 Eylül'de sona erdi. YKS ek yerleştirme tercihlerinin sona ermesiyle adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki 2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye yerleşemeyen binlerce kişi ek tercihlerin başlamasını dört gözle bekliyordu. 20 Eylül'de başlayan ek tercih işlemleri 23 Eylül'de sona erdi. YKS ek yerleştirme tercihlerinin sona ermesiyle adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki 2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 1. yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ek tercihler ile yerleşme şansını taze tutuyor. YKS 1. ek tercih işlemleri sona erdi. Adaylar ek tercihlere 20 Eylül'de başladı ve 23 Eylül'de bitirdi. Tercih yapan üniversiteli adayları sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

2021 YKS ek tercih sonuçları henü açıklanmadı. YKS tercih süreci henüz bitti. Tercih işlemleri 23 Eylül saat 23.59'da sona erdi.

2021 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçlarının bir-iki hafta içinde açıklanması bekleniyor. Zira YKS ek tercih klavuzunda üniversite kayıt tarihleri belirlenmiş durumda. Buna göre ek tercihlerde yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

YKS ikinci ek yerleştirme ne zaman?

YKS ikinci ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağı barajı geçemeyen binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. YKS 2. ek yerleştirmeler 1. ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra ve üniversite kayıt işlemlerinin sosna ermesinden sonra ortaya çıkacak açık kontenjanların belli olmasıyla başlayacak. Yani YKS 2. ek yerleştirme için öğrencilerin önünde bir kaç hafta bulunuyor.

Barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak?

Barajı geçemeyenlere tercih hakkı tanınmıştı. Buna göre adaylar ne zaman tercih yapacaklarını merak ediyordu. ÖSYM Başkanı Aygün konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün barajı geçemeyenlerin ne zaman tercih yapacağına dair açıklaması:

“Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz.

Tercihlerinizi 20-23 Eylül tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz

Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim.

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak.

İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.