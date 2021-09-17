2021 YKS ek tercih kimler yapabilir? YKS'de tercih yapmayanlar ek yerleştirmede tercih yapabilir mi? YKS'de AÖF'ye yerleşenler ek tercih yapabilir mi?

2021 YKS ek tercih kimler yapabilir? YKS'de tercih yapmayanlar ek yerleştirmede tercih yapabilir mi? YKS ek tercih sürecinin başlayacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'nin sitesinde yer alan bilgiye göre ek yerleştirme tercihleri 20 Eylül'de başlayacak 23 Eylül saat 23.59'dan sona sona erecek. YKS ilk yerleştirmede tercih yapmayanlar ek tercih yapabilir mi? YKS'de AÖF'ye yerleşenler ek tercih yapabilir mi?

2021 YKS ek tercih kimler yapabilir? YKS'de tercih yapmayanlar ek yerleştirmede tercih yapabilir mi? YKS ek tercih sürecinin başlayacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'nin sitesinde yer alan bilgiye göre ek yerleştirme tercihleri 20 Eylül'de başlayacak 23 Eylül saat 23.59'dan sona sona erecek. YKS ilk yerleştirmede tercih yapmayanlar ek tercih yapabilir mi? YKS'de AÖF'ye yerleşenler ek tercih yapabilir mi?

YKS ek yerleştirme sürecine ilişkin takvim belli oldu. Üniversiteye yerleşme hayalini ek tercihler ile taze tutan binlerce öğrenci YKS ek yerleştime için üniversite ve bölüm arayışına başladı. Kendi puanına ve sıralamasına uygun en iyi üniversiteyi seçmek ve tercih etmek için adayların önünde 6 gün bulunuyoru. YKS tercih işlemleri 20 Eylül'de başlayacak 23 Eylül saat 23.59'dan sonra sona erecek. YKS ek tercih yapmak isteyen adaylar ellerini çabuk tutmalı.

2021 YKS ek tercih kimler yapabilir?

1. YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-YKS merkezî, yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

3. YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

YKS'de tercih yapmayanlar ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?

Binlerce kişi YKS ilk tercih sürecinde tercihte bulunmadı. Ek yerleştirme ile tercih apmak isteyen adaylar İlk yerleştirmede tercih yapmayan ek yerleştirmede tercih yapabilir mi? sorsuna yanıt arıyor. Birinci tercih döneminde herhangi bir nedenle tercih yapamamış veya yapmamış adaylar ek yerleştirme tercihinde bulunabilir.

Kimler ek yerleştiremede tercih yapamaz?

İlk tercihlerde tercih yapıp da bir üniversite bölümününe yerleşen adaylar, kayıt yaptırmaması durumunda ek tercih hakkı elde edemez.

AÖF'ye yerleşen adaylar ek yerleştirme tercihi yapabilir mi?

ÖSYS Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar (açık öğretimin kontenjansız programlarına yerleşenler hariç) ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

YKS 2021 ek tercihlere ilişkin genel bilgiler

Tercih süresi, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir.

Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri

geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Bu kapsamda olan adayların, Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) sorgulatarak ÖSYM sistemine işletmiş olmaları gerekmektedir. Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini ÖSYM sistemine işletmek isteyen adaylar; T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıp, PROFİLİM kısmında yer alan "Şehit / Gazi Yakınlık Bilgilerim" sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini sağlayabileceklerdir.

YKS ek yerleştirme nedir?

Yks ek yerleştirme süreci üniversite birinci yerleştirme işlemleri sırasında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen veya herhangi bir tercihte bulunmayan adayların başvurabildiği bir süreçtir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.