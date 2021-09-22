2021 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercihlerin başlamasını bekliyordu. YKS 1. ek yerleştirme tercihleri 20 Eylül'de başlamıştı. Ek tercih yapmak isteyen ancak çeşitli nedenlerden dolayı tercihlerini tamamlayamayanlar YKS ek tercihlerin ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki 2021 YKS ek tercih bitti mi? YKS ek tercih son gün ne zaman? YKS ek yerleştirme tercihleri bitti mi?

2021 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercihlerin başlamasını bekliyordu. YKS 1. ek yerleştirme tercihleri 20 Eylül'de başlamıştı. Ek tercih yapmak isteyen ancak çeşitli nedenlerden dolayı tercihlerini tamamlayamayanlar YKS ek tercihlerin ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki 2021 YKS ek tercih bitti mi? YKS ek tercih son gün ne zaman? YKS ek yerleştirme tercihleri bitti mi?

YKS üniversite tercih sonuçlarının açıklanmaıyla bir çok öğrenci hayallerindeki üniversiteye ve bölüme yerleşmeye hak kazandı. Bir çok aday ise yerleştirme sonuçlarında herhangi bir bölüme yerleşemedi. YKS yerleştirme sonuçlarında yerleşemeyen adaylar ÖSYM'nin ek tercihlerini beklemeye başladı. Ek tercih takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversiteye yerleşemeyen ve ek tercih yapmak isteyen ancak tercihlerini henüz tamamlamış olan adaylar 2021 YKS ek tercih bitti mi? YKS ek tercih son gün ne zaman? YKS ek yerleştirme tercihleri bitti mi? gibi sorulara yanıt arıyor.

2021 YKS ek tercih bitti mi?

2021 YKS ek tercih süreci 20 Eylül 2021'de başlamıştı. Ek yerleştirme işlemleri 3 gün süreceği açıklanmıştı. YKS ek tercih yapmak isteyen adaylar ellerini çabuk tutmalı.

YKS ek tercih son gün ne zaman?

YKS ek yerleştime süreci son gün 23 Eylül. Adaylar 23 Eylül 2021'de saat 23.59'dan sonara tecih yapamyacak.

YKS ek yerleştirme sonuçarı ne zaman açıklanır?

Ek tercihlerini tamamlayanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM YSK ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını henüz duyurmadı. Ancak ek tercih sonuçlarının Ekim ayının başında açıklanması bekleniyor.

Ek tercih sonucu nereden sorgulanır?

2021 Ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından sorgulanabilir. Adaylar sonuçlar açıklandıktan sonra T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabilir. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir

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YKS'de barajı geçemeyenler ek yerleştirmede tercih yapacak mı?

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şunlara değindi: "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. 1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.

YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

YKS ek yerleştirme ile bir üniversiteye yerleşen adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.