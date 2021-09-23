YKS ek tercih 2021 | YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye yerleşemeyen yüz binlerce kişi ek tercihlerin başlamasını bekliyordu. Ek yerleştirmelerle ilgili müjde ÖSYM'den geldi. ÖSYM ek tercihlerin 20 Eylül 2021'de başlayacağını açıkladı. Ek tercih işlemlerini henüz tamamlamamış olan adayla 2021 YKS ek tercih başvuruları bitti mi? Üniversite ek yerleştirme bitti mi? sorusunu sormaya başladı. 2021 ek tercihler için son gün 23 Eylül. Bu tarihte saat 23.59'dan sonra ek tercih işlemleri kapatılacak.

YKS yerleştirme maratonu devam ediyor. YKS 1. yerleştirmelerde bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için yeni bir şans... 2021 Ek tercihler ile üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercih yaparak üniversite hayallerini taze tutuyor. Ek tercihlerini henüz tamamlamamış olan adaylar da 2021 YKS ek tercih başvuruları bitti mi? Üniversite ek yerleştirme bitti mi diye merak ediyor. İşte 2021 ek tercihlere ilişkin gelişmeler...

2021 YKS ek tercih başvuruları bitti mi?

ÖSYM ek tercihlerle ilgili takvimi açıkladı. 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı. Adaylar ek tercih süresinin ne zaman biteceğini merak ediyor. ÖSYM 2021 ek tercihlerin 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Üniversite ek yerleştirme bitti mi?

Üniversite ek tercih işlemleri 23 Eylül 2021 saat 23.59'dan sonra sona erecek. Ek tercih işlemlerini tamamlamamış olanlar ellerini çabuk tutmalı.

Ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanması için öncelikle tercih sürecinin sona ermesi gerekiyor. Tercih süreci sona erince sonuçlar bir iki hafta içinde açıklanacaktır.

2021 Ek tercih sonuçları nereden öğrenilir?

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Ek tercih nasıl yapılır?

2021-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

YKS ek tercih süresince TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

YKS öncesi benzer adlı Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı şeklinde iki sınav vardı. Adaylar haziran ayındaki LYS'ye (alan sınavları) girebilmek için mart ayındaki YGS'de (baraj sınavı) herhangi bir puan türünde 180 ham puan almak zorundaydı. 150-179 puan arasındakiler önlisans programlarına başvurabilirken 150 puan altı ise tercih yapamazdı. 7 yıllık sistemin değiştirilmesi, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liseye geçiş sınavı olan TEOG'un kaldırılması gerektiğini söylemesi ve TEOG'un kısa süre sonra kaldırılmasından sonra gündeme geldi. YGS ve LYS'yi kaldırarak YKS'yi getiren sistem 12 Ekim 2017'de açıklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.